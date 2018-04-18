Нина Ургант: Когда слышу в трубке «Масюся, это я», сразу узнаю Ваню

16 апреля Ивану Урганту исполнилось 40 лет. Sobesednik.ru поговорил о юбиляре с его знаменитыми бабушкой и отцом.

Будучи молодым человеком, он начинал свою карьеру в ночных клубах Петербурга, а сейчас вырос в самого востребованного шоумена: «Смак», «Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант». Его невозможно ни с кем спутать: искрометный юмор, природное обаяние и огонек в глазах. Мы пообщались с отцом Ивана, 61-летним актером Андреем Ургантом и бабушкой Ивана — народной артисткой РСФСР, звездой фильмов «Укротительница тигров», «Белорусский вокзал», «Мать и мачеха» 88-летней Ниной Николаевной Ургант

Андрей Ургант в разговоре с нами был весьма учтив и краток:

— У нас с Ваней замечательные отношения. Даже не знаю, что вам рассказать. Давно не рассказываю анекдоты и истории. Они уже закончились, началась нормальная жизнь. Напишите, что я замкнулся в себе и ушел в работу.

Мы также дозвонились и до бабушки известного телеведущего Нины Николаевны и решили узнать, что она хочет пожелать внуку и как она себя чувствует.

— О Ване могу сказать только самые хорошие слова, которые знаю. Он потрясающий человек! То, что он обладает талантом, это давно видно невооруженным глазом. Прежде всего он невероятно добрый. Чутко относится к своим детям и ко всем окружающим. Сейчас воспитывает дочек — 10-летнюю Нину и 2-летнюю Валерию (у актера есть еще 20-летний пасынок Нико и 17-летняя падчерица Эрика от первого брака его супруги Натальи Кикнадзе . — Авт.). Ваня, наверное, и сына тоже хочет, но пока не получилось. Если здоровье позволит, то родят еще и мальчика. Он очень любит детей. Поэтому хочу пожелать ему самое главное — здоровья и счастья.

Мы поинтересовались у Нины Николаевны: если дочки Ивана Урганта захотят стать актрисами, то будет ли она против? Зачастую ведь многие актеры говорят, что это профессия зависимая, тяжелая и неблагодарная.

— Если очень захотят, надо пробовать! У меня было огромное желание стать артисткой. В семье не было никого из артистов. Мама была домохозяйкой, а папа — военным. Я приехала в Ленинград и решила, что пойду учиться на актрису. Это профессия, которая приносит много радости и горести. Удивительно проживать судьбы людей, которых я не знала. И честно сказать, я была счастлива. Знаете, жизнь так быстро бежит. И за это короткое время нужно постараться осуществить все свои мечты. Хотя раньше казалось, что жизнь такая долгая, насыщенная… Самое главное, когда ты молодой, быть смелым и не бояться перемен. Сейчас много чего боюсь: болей, несчастий. Ведь совсем недавно случилась беда в Кемерово, погибло много детей… Это кошмар! И когда приходит такое горе, то как с ним справляться? Оно выбивает из жизни. По крайней мере, я это ощутила на себе, несмотря на то, что трагедия случилась с чужими детьми. Но чужих деток, как известно, не бывает.

Нина Ургант // Фото: Владимир Бертов

— А ваш знаменитый внук вам часто звонит?

— Ваня звонит каждый день. Он называет меня «мама». Когда слышу в трубке: «Масюся, это я», то сразу знаю, что это он. Вот так ласково и смешно Ваня меня называет. Когда приезжает в Петербург, то обязательно наведывается ко мне и в Никольский собор. К сожалению, вместе с ним никак не могу ходить, потому что сильно болею. Вообще на улице не бываю, скользко. Когда потеплеет, буду выходить, чтобы подышать воздухом. Мне помогает сын Андрюша. Бесконечно звонят мои поклонники. Но мне от этого не легче. Понимаю, что они желают мне добра. Но что делать, навалилась болезнь…

В июле 2014 года Нина Николаевна призналась нашим корреспондентам: «У меня болезнь Паркинсона, и мне уже никто не может помочь». Однако актриса не опускает руки и старается себя подбадривать:

— Я борюсь! Просыпаюсь и каждый день говорю себе: «Надо, Вася, надо». Вот сегодня встала, приняла душ, сварила еду коту. Кстати, его Дуська зовут. Когда уезжала с дачи, то забрала двух котят. Их родила дикая кошка. Один, к сожалению, у меня погиб. Он выскочил на балкон, выпрыгнул из окна и разбился. Очень переживала эту потерю. Второй — похож на девочку. Он такой пушистый, большой. Назвала Дусей, а оказалось, что это Дусь (смеется). Теперь живем вместе. Вообще люблю зверей. Если бы я жила где-нибудь за границей и была богатой женщиной, то завела бы ферму со всеми животными: с коровой, поросятами и т.д. К сожалению, я этого не могу, так как уже нет здоровья и возможностей.

P. S. Sobesednik.ru сердечно благодарит Нину Николаевну за беседу, желает ей здоровья и бодрости духа!