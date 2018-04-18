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Тина Канделаки обратилась к молодежи
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Тина Канделаки обратилась к молодежи 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тина Канделаки поделилась своими мыслями после посещения РГГУ.
Женщина призналась, что в стенах родного РГГУ на нее напала ностальгия. Канделаки познакомилась со многими студентами, в глазах которых увидела огонь, а пообщавшись с ними, поняла, что молодежь может предложить много новых, интересных идей.
"Нужно слушать свое сердце и заниматься тем, что близко. Не бояться менять свою жизнь", — заявила звезда и напомнила, что сама она когда-то круто поменяла жизнь, выйдя из стен медицинского института.
Канделаки рассказала, что любит свою профессию и желает всем того же, ведь любовь к своему делу и постоянное развитие — залог успешной, счастливой и гармоничной жизни. «Я вообще считаю, что нахожусь в середине своего пути: как продюсер, как человек, который создает контент», — откровенно призналась Канделаки.
Она порекомендовала студентам и своим подписчикам постоянно тренировать мозг, учиться новому, стучаться в закрытые двери, тогда жить будет гораздо интереснее.
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