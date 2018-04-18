Бьюти-новинка от Николь Ричи и Urban Decay. Точно пригодится в отпуске!

В 2007 году Николь Ричи (36) основала собственную марку House of Harlow 1960, а в 2017-м стала лицом Urban Decay. И вот, сегодня два бренда решили объединить усилия и выпустить косметичку для отпуска. Дизайн новинки соответствует летним каникулам — морские мотивы на желтом полукруге, напоминающем солнце. Кстати, по словам Николь, она всегда любила средства Urban Decay и ее первые тени, которые она купила еще в 14 лет, были именно от UD.

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Косметичка появится в продаже на официальном сайте Urban Decay (urbandecay.ru) уже 25 апреля. Сколько она будет стоить, пока неизвестно.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-novinka-ot-nikol-richi-i-urban-decay-tochno-prigoditsya-v-otpuske/