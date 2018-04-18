Правильное дыхание — ключ к здоровью

Третьим ключом к здоровью является правильное дыхание. Оно делится на 3 вида: ключичное, грудное и брюшное. Обычно люди используют грудное (межрёберное) и брюшное (диафрагмальное), поэтому на них и остановимся. МедикФорум собрал советы по правильному дыханию. Грудное дыхание представляет собой посредственный вдох и выдох. Проще говоря то, как мы дышим в повседневной жизни на автопилоте. Такое дыхание не даёт нам умереть, больше пользы от него нет, а вот диафрагмальное дыхание…. Это очень полезное и оздоровительное дыхание. В чём его плюсы? Благодаря брюшному дыханию мы становимся бесконечно здоровыми. Наши клетки омолаживаются и, тем самым, мы продлеваем себе жизнь вдвое. Сейчас Вы наверняка смеётесь, ведь поверить в такое очень тяжело. Верьте в это и продлите жизнь вдвое. В чём суть третьего ключа к здоровью. Этот ключ даст нам намерение делать простое дыхательное упражнение, которое утеряло свою актуальность. Внимание. Сейчас мы рассмотрим профессиональный уровень дыхания. Дыхание диафрагмой… Всё достаточно просто. Мы задействуем кроме груди ещё и диафрагму. Проще говоря, мы начинаем включать в нашем дыхании живот. Два простых этапа. Делаем вдох и надуваем живот, как малыши. Понаблюдайте за ними. Они знают, как правильно дышать. Потом выдох, живот втягиваем. Вдох — наполняем, выдох — освобождаем. При этом нужна чёткая визуализация. Когда мы делаем глубокий вдох. Представляем лепесток бесконечности с центром в солнечном сплетении. Энергия с космоса и с центра Земли приходит к нам в анахатный комплекс (середина груди). На выдохе наша скопленная энергия просто взрывается. Представьте этот божественный взрыв вокруг Вас. Используйте цвета преимущественно фиолетово-бело-золотого цвета, а главное ослепительно яркого. Проделывать такие упражнения стоит 10 минут в день. Этого достаточно, чтобы Ваше тело было бесконечно здоровым. Это поистине богатый ключ к здоровью. Верьте в это и ваша жизнь будет лучше с каждым глубоким вдохом. Ранее эксперты рассказали как правильно дышать, чтобы похудеть.