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Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием
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Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием 

7dach.ru 57 минут назад
Фото: 7dach.ru
Прошло 18 дней с начала тестирования. В тестируемой банке под номером 1 из 8 черенков у 3 появились ростки и приличные корни. Я посадила их в 0,5 литровые стаканы.
черенки
черенки
Еще у 3 черенков раскрылись почки, корней пока нет.
черенки
Два черенка пока молчат. В контрольной банке пока ничего не происходит. Всегда скептически относилась к таким препаратам, но вывод очевиден, «Корнерост» действует. Хотелось бы меньшей дозы, именно для черенков, а то жалко выливать остатки раствора, но с другой стороны препарат дешевый. Остатки «Корнероста» использую при посадке томатов и перцев.
черенки
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