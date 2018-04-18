Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием

Прошло 18 дней с начала тестирования. В тестируемой банке под номером 1 из 8 черенков у 3 появились ростки и приличные корни. Я посадила их в 0,5 литровые стаканы.

черенки

черенки

Еще у 3 черенков раскрылись почки, корней пока нет.

черенки

Два черенка пока молчат. В контрольной банке пока ничего не происходит. Всегда скептически относилась к таким препаратам, но вывод очевиден, «Корнерост» действует. Хотелось бы меньшей дозы, именно для черенков, а то жалко выливать остатки раствора, но с другой стороны препарат дешевый. Остатки «Корнероста» использую при посадке томатов и перцев.

черенки