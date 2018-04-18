«Самый рискованный образ!»: рэпер Потап удивил цветом своей бороды

Украинский продюсер и рэпер Потап неожиданно сменил имидж, чем весьма озадачил своих поклонников, не ожидавших увидеть брутального мужчину с таким ярким цветом бороды. Впрочем, после триумфа красного оттенка Алексей Потапенко похвастался нежно-розовой растительностью, окончательно запутав свою армию почитателей.

Украинский певец Алексей Потапенко на свой лад решил поприветствовать пришедшую весну. Так, Потап решился на радикальную смену имиджа и показал, что с легкостью может экспериментировать со своей внешностью, к примеру, покрасить бороду в неожиданный цвет.

На своей странице в сети артист обнародовал красочные кадры, на которых в рэперском наряде позирует с ярко-красной бородой, не растеряв при этом свою мужественность. Изумленные почитатели усомнились в том, что Потап на самом деле покрасил растительность на лице, однако вышедший в эфир шоу «Голос» подтвердил, что это не шутка. Впрочем, уже на следующий день певец обновил свою внешность и показал нежно-розовую бороду, окончательно запутав всех своими метаморфозами.

Любопытно, что экстравагантный эксперимент Потапа понравился его поклонникам, которые сочли такой образ в меру дерзким и незаезженным. «Новый стиль просто бомба!» «Вау, как круто! Пришла чумачечая весна?» «Имидж просто супер. Выглядишь очень круто, сразу не узнала» «Круто, так и надо, на зло всем, жить, импровизировать, удивлять, меняться, развиваться. Спасибо тебе за то, что ты есть!» «Самый рискованный образ! Потому что после эфира потом дня 4 ходишь с розовой бородой»