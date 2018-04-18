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Виктория Бекхэм доказала, что никогда не нарушает диету
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Виктория Бекхэм доказала, что никогда не нарушает диету 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
У Виктории Бекхэм, как и у каждой из нас, есть свои маленькие слабости, но диету она никогда не нарушает. Даже в свой день рождения! 17 апреля Вики исполнилось 44 года, и она разместила в Instagram ролик с праздничным тортом и голосом Харпер за кадром, которая поздравляет маму. Если вы сразу же подумали о традиционном торте с шапкой из крема и шоколадной крошкой, то ошиблись. Торт именинницы состоял из арбуза и был щедро украшен клубникой и голубикой. Вот так, ни сливок, ни шоколада, ни сахара! Так что, если вы не столь сильны духом, как Виктория, советуем вам сохранить это видео и включать его всякий раз, когда в голове начинают появляться мысли о сладком.
День рождения Виктория Бекхэм провела в кругу семьи — сыновей, дочери и Дэвида. Так что все слухи о том, что супруги переживают кризис в отношениях, далеки от правды. Только посмотрите на эти снимки, они говорят сами за себя.
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