Канье Уэст пишет философский трактат

Канье Уэст (Kanye West), супруг Ким Кардашян, решил посвятить себя философии, рэпер даже стал писать книгу. Артист уже порадовал поклонников и выложил в Twitter несколько философских изречений, отметив, что они образуют книгу, которую он пишет в «реальном времени».

Рэпер недавно сказал о том, что он хочет написать философскую книгу под названием «Сломать симуляцию». В среду он выложил серию твитов, делясь своими размышлениями о жизни, об интернете, оригинальности, и сообщил, что они являются частью книги.

«Никакой издатель или публицист не укажет мне, о чем писать или как много страниц должно быть, — сказал он. — Это не финансовая возможность, это создание природной потребности в выражении».

В первом посте Уэст посоветовал людям не бросаться к телефону и интернету сразу же после сна, а выждать хотя бы час. «Просто побудьте в покое и наслаждайтесь вашим воображением. Это лучше, чем любой фильм», — написал он.

«У вас самые лучшие идеи. Мнения других людей чаще всего отвлекают и не несут никакой информации. Следуйте своему видению, основывайте свои действия на любви. Делайте то, что любите, а если вам не нравится то, что вы делаете, бросьте это как можно скорее», — сказал Канье в другом твите.

Также в одном из твитов он посоветовал не следовать за толпой и делать то, что подсказывают чувства, а не голова. «Мысли помещают в наши головы для того, чтобы все стали одинаковыми. Следуйте тому, что чувствуете».

Также певец заявил, что не верит в концепцию врага. «Мы все вынуждены все время быть в состоянии соревнования. Перестаньте высматривать, кого бы превзойти, и просто живите».

Канье также добавил, что будет работать над книгой тогда, когда у него будет подходящее настроение.