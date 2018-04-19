Что пошло не так: вещи, о которых вы будете жалеть после 35 лет

Предпочитать карьеру семье и развлечениям Увы, но в погоне за успешной карьерой мы зачастую отказываемся от общения с родными и друзьями, а они обижаются на нас за то, что мы не уделяем им достаточного внимания. И когда вы добиваетесь определенных высот, ваши родители уже не настолько молоды и активны, чтобы можно было организовать действительно что-то интересное. В итоге вы остаетесь со своими амбициями, но теряете то, что по-настоящему важно в жизни каждого человека — мгновения, проведенные с семьей. Отказываться от отпуска и брать работу на выходные Это самая большая ошибка, которую допускают некоторые из нас. Конечно, многим хочется купить дом, создать крепкую семью и сделать успешную карьеру. И те, кто по каким-либо причинам не смог сделать то или другое, начинают чувствовать себя неудачниками, не оправдавшим ожидания коллег, друзей и родных. Поэтому вместо того, чтобы тратить все свое время на работу, найдите занятие, которое вам действительно по душе, и сделайте то, о чем давно мечтали, но все откладывали из-за нехватки свободного времени. Делать лишь то, что надо, а не то, что хочется Вспомните, вы тоже думаете прежде всего о других и о том, чтобы окружающим вас людям было комфортно? К сожалению, пока мы пытаемся действовать в интересах других, мы забываем о себе и собственных потребностях. Безусловно, общество постоянно давит на 30-летних, пытаясь заставить их делать то, что нужно в первую очередь другим людям. Эксперты рекомендуют отказаться от этого поведения и выстроить отношения с окружающими в таком ключе, чтобы ваши нужды были в приоритете. Вот тогда и сожаления о том, что жизнь проходит мимо, а вы словно в ней не участвуете, не будет. Жить лишь негативом Если вы жили с оглядкой на других и лелеяли в своем сердце надежду, что уж к 35 годам все негативные люди, равно как и негативные эмоции, просто исчезнут из вашей жизни, то спешим вас разочаровать. Увы, но жизнь устроена таким образом, что вас постоянно будут окружать странные личности — и вы регулярно будете огорчаться по тому или иному поводу. Но это не значит, что все остановилось и замерло! Научитесь ценить приятные моменты и видеть счастье в мелочах. Думать, что 30-35 — это уже старость К сожалению, некоторые люди, достигшие определенного возраста, сознательно отказываются от рисков и закрываются за этим фразой «Я слишком стар для этого!» В результате, по мнению психологов, мы теряем связь со своим внутренним ребенком и начинаем превращаться в настоящих стариков. Нет, не в тех 50 или 60-летних активных людей, которые дадут фору многим 35-летним, а в тех, кому просто становится неинтересно жить и открывать что-то новое. Не инвестировать средства Большинство людей понимают, что чем раньше они начали бы откладывать средства (или выгодно их инвестировать), тем больше они бы имели к старости и тем раньше могли бы себе позволить уйти на пенсию и жить в свое удовольствие. Однако лишь единицы задумываются об этом в молодости и вместо того, чтобы спускать все деньги на ветер, медленно, но верно приумножают свои финансы. Никуда не выезжать из своего дома Если в молодости вы мечтали накопить достаточно средств, чтобы в один прекрасный момент отправиться в путешествие, то можете быть уверены, что это все так и останется на уровне несбыточной мечты. Психологи уверяют, что с возрастом нам становится сложнее сорваться с места и отправиться куда-то, где мы еще не были. Поэтому живите здесь и сейчас! Исследуйте новые места, открывайте страны, в которых не были прежде, и наслаждайтесь позитивными эмоциями. Не заботиться о своем здоровье И хотя 30 лет — это еще самый расцвет, однако обращать внимание на потребности собственного организма и заботиться о своем здоровье все же стоит. Человеческий мозг устроен удивительным образом — вы уверяете себя, что, допустим, стары для всех этих новомодных явлений, но при этом продолжаете поглощать фастдуд и полуфабрикаты в неимоверном количестве, пропускаете спортивные тренировки и практически не посещаете косметолога. Поэтому, чтобы после 35 лет не ужасаться при взгляде на свое отражение, уже сейчас откажитесь от вредных привычек и начните вести активный образ жизни. Фото: Shutterstock