Как правильно рассчитать дату родов?

ПДР — предполагаемую дату родов — можно по праву называть «Днем с большой буквы Д». Это — ориентир для врачей и самый долгожданный день в календаре для мамы. Рассчитать его в наше время не составляет никакого труда. Вот только прежде, чем рассказать о нескольких способах, отметим, что только 4% всех малышей, по статистике, появляются на свет именно в ПДР. Остальные крошки такой дисциплинированностью не отличаются. Впрочем, знать, когда же наступит предполагаемая дата родов, очень важно. Именно этот ориентир помогает оценивать состояние женщины и плода на каждом этапе беременности.

Оглавление

Как раньше

О формулах

Не без нюансов

На низком старте

Как раньше

Всегда интересно заглянуть в прошлое и узнать, как это делали до нас. Во многих цивилизациях, а потом странах, до открытия ультразвуковых волн и тонкостей женского цикла, тоже пытались предсказать дату родов. В Средневековье женщины понимали, что беременны, если пропадала менструация. Считалось, что ребенок появлялся на свет после десятого пропущенного кровотечения. Аналогичная схема — по лунному календарю. Беременность называлась периодом десяти лун, и именно после десятого полнолуния ребенок должен был появиться на свет. Эта теория имеет право на существование и сегодня, ведь длительность лунного цикла, как и среднего женского, составляет 28 дней. Зачастую начало месячных у многих женщин действительно совпадает с полнолунием, следовательно, как и время родов. И, конечно, погодный метод, который можно использовать и по сей день: если женщина забеременела в определенный период одного сезона, родит она в тот же период, но через три сезона. То есть если менструация прекратилась, скажем, в последнем месяце весны, то малыш появится на свет в финальном месяце зимы.

О формулах

Проще всего рассчитать дату родов, зная день зачатия. С момента оплодотворения до появления малыша на свет проходит примерно 266 дней, то есть 38 недель. Конечно, мало кто из пациенток может точно назвать дату зачатия, поэтому в акушерстве принято отсчитывать начало срока с первого дня последней менструации, то есть еще за пару недель до самого зачатия. Получается, что при таком подходе беременность длится 280 дней, то есть 40 недель, или другими словами — 10 месяцев, а не 9, как принято обычно говорить. УЗИ-аппаратура настроена соответственно, поэтому когда женщина узнает о своей беременности на приеме у врача, ее срок уже составляет не меньше четырех недель. Метод расчета ПДР изобрел врач Франц Негель в 1838 году. К первому дню последних месячных он предложил просто прибавлять 281 день. Однако с тех пор появились и другие способы:

По дню овуляции. Выход зрелой яйцеклетки из яичников в среднем происходит на 14 день цикла, в этот период и произошло зачатие. Прибавляем 28 недель.

Дата родов по месячным. Вычисляется следующим образом: от первого дня последней менструации отнимается три месяца, затем прибавляем неделю. Если, например, последние месячные начались 5 мая, малыш появится на свет приблизительно 12 февраля (минус 3 месяца — это 5 февраля, плюс неделя — 12-е).

Метод ультразвукового исследования. В первые 12 недель беременности метод трансвагинального УЗИ считается наиболее точным в определении ПДР. Специалист анализирует диаметр плодного яйца, а позже — длину плода от крестца до темечка, а также частоту сердечных сокращений малыша. При этом современное оборудование автоматически высчитывает срок беременности и возможную дату родов. После первого триместра расчеты ПДР не так верны, однако УЗИ четко показывает сроки беременности. При этом дата родов, высчитанная по месячным или овуляции, может на неделю-две отличаться от тех, что покажет УЗИ. Специалисты склонны верить в этом отношении современной технике.

Медицинский осмотр. Здесь гинеколог будет ориентироваться на размер матки, ведь с каждой неделей она растет вместе с плодом. Точным этот метод будет только в первом триместре, так как дальше каждый эмбрион развивается в своем темпе.

По шевелениям плода. Считается, что отчетливые движения малыша женщина ощущает на 20-й неделе при первой беременности, и на 18-й — при последующей. Чтобы выяснить приблизительную дату родов, к дню первых шевелений нужно прибавить 140 и 154 дня для первородящих и для опытных мам соответственно. Погрешность этого метода, как правило, в двух неделях в ту или другую стороны.

Впрочем, современным девушкам можно вообще не мучиться с подсчетами и воспользоваться одним из сотен специальных сайтов и приложений. Калькулятор даты родов онлайн и день рождения малыша назовет, и точное количество недель беременности подсчитает. Вычисления компьютер производит по той же схеме, что и Негель.

Не без нюансов

Все организмы индивидуальны, особенно, если их «два в одном», поэтому никакая формула не сможет предсказать примерную дату родов точнее, чем сама беременная. Очень часто сейчас можно встретить долгие беременности, когда женщины рожают сами, или же им стимулируют роды, на 42-й неделе. Отчасти это связано с тем, что врачи не могут наверняка знать длительность цикла женщины, и считают по усредненным показателям, которые были описаны выше. Однако, если длительность цикла у будущей мамы была меньше 24 дней, то и роды наступят, возможно, на пару недель раньше ПДР, а если цикл длился дольше 32 дней, то и малыш не будет спешить и появится на свет на пару недель позже высчитанной даты. Ни то, ни другое не считается отклонением от нормы, так как срочными роды считаются в период с 38 по 42 недели беременности. А малыши, которые своим появлением не вписались в «рамки», будут недоношенными (9% всех новорожденных) или переношенными (1% младенцев). Стоит также учесть тот факт, что, несмотря на все возможные подсчеты, решающую роль играют показания медицинских обследований. Результаты УЗИ и анализов будут иметь решающее значение в вопросе, когда женщине рожать и каким образом. Специалист сможет оценить положение плода в утробе, степень зрелости и высоту прикрепления плаценты, размеры таза женщины, темпы развития плода и многое другое. Для этого за весь период беременности делаются как минимум три скрининга — параметры плода изучаются с помощью УЗИ, а состояние женщины — рядом анализов.

На низком старте

Вне зависимости от заветной высчитанной по всем формулам даты готовой стоит быть как минимум за несколько недель до «Дня „Д“. Еще раз, на всякий случай, напомним признаки, которые сигналят о необходимости отправляться в родильный дом:

Регулярные схватки. Они довольно болезненные, с определенным промежутком и не проходят после теплого душа или смены положения тела. Если интервал между схватками составляет меньше 10 минут, пора выезжать.

Ноющие боли внизу живота и в пояснице.

Отхождение околоплодных вод.

Кровянистые выделения.

Начало 42-й недели беременности. На этом сроке женщине необходимо уже постоянное наблюдение врачей.