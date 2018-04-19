Анджелина Джоли поразила фанатов тем, как хорошо умеет управлять самолетом 

@angeltresjolieАнджелина Джоли поразила фанатов тем, как хорошо умеет управлять самолетомО том, что Анджелина Джоли (42) многосторонняя личность, знают многие. Однако далеко не все представляют, насколько она профессиональна в областях, отличных от актерского мастерства. На днях в сети появился видеоролик, на котором голливудская знаменитость сажает самолет, сидя за штурвалом. Поклонники звезды пришли в восторг от такого навыка актрисы и поспешили высказать свое восхищение ее смелостью и мастерством: «Вот что значит, когда талантливый человек талантлив во всем!», «Ну ничего себе, Энджи, вот это да!», «Анджелина, о чем еще мы не знали?», «Не каждый пилот так сможет. А отважная Энджи может!».
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