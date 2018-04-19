Ещё
Анджелина Джоли поразила фанатов тем, как хорошо умеет управлять самолетом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли поразила фанатов тем, как хорошо умеет управлять самолетом 

Лиза 49 минут назад
Фото: Лиза
@angeltresjolieАнджелина Джоли поразила фанатов тем, как хорошо умеет управлять самолетомО том, что Анджелина Джоли (42) многосторонняя личность, знают многие. Однако далеко не все представляют, насколько она профессиональна в областях, отличных от актерского мастерства. На днях в сети появился видеоролик, на котором голливудская знаменитость сажает самолет, сидя за штурвалом. Поклонники звезды пришли в восторг от такого навыка актрисы и поспешили высказать свое восхищение ее смелостью и мастерством: «Вот что значит, когда талантливый человек талантлив во всем!», «Ну ничего себе, Энджи, вот это да!», «Анджелина, о чем еще мы не знали?», «Не каждый пилот так сможет. А отважная Энджи может!».
Читай также: Анджелина Джоли собирается замуж за миллионера.
Лиза: последние новости
4 ровесницы Валерии, которые отлично выглядят в свои 50 Настя Каменских проговорилась о своем новом избраннике Наталья Подольская рассказала, почему стеснялась своей фигуры после родов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам нужно срочно удалить из телефона3
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии80
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст12
Волочкова снялась голой на пляже223
Квитко озадачила фанатов своим бюстом153
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение