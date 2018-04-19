Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании звездных подруг и уже без экс-возлюбленного Милоша Биковича

Аглая на своем дне рождении выглядела по-настоящему счастливой. Она принимала поздравления от друзей, фотографировалась с ними, танцевала и развлекалась. В конце вечера она вместе с мамой Ксенией Раппопорт напару попробовала праздничный торт.

Смотри больше фото с дня рождения Тарасовой в нашей галерее.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram