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Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании звездных подруг и уже без экс-возлюбленного Милоша Биковича
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Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании звездных подруг и уже без экс-возлюбленного Милоша Биковича 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
Аглая Тарасова собрала своих звездных друзей в ресторан тбилисской кухни режиссера Резо Гигинеишвили и продюсера Алексея Киселева Didi. Поздравить актрису с 24-м днем рождения пришли ее мама Ксения Раппопорт, Игорь и Вадим Верники, Светлана Бондарчук, Анастасия Меськова, Андрей Бурковский, Таисия Вилкова, Ирина Старшенбаум, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Егор Корешков и многие другие. Но среди гостей вечера не было главного мужчины Аглаи последних полутора лет — ее экс-возлюбленного Милоша Биковича. С красавцем-актером Тарасова рассталась незадолго до своего дня рождения.
Аглая на своем дне рождении выглядела по-настоящему счастливой. Она принимала поздравления от друзей, фотографировалась с ними, танцевала и развлекалась. В конце вечера она вместе с мамой Ксенией Раппопорт напару попробовала праздничный торт.
Смотри больше фото с дня рождения Тарасовой в нашей галерее.
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Фото:Instagram
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