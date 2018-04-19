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Лунный посевной календарь на 19 апреля 2018 года
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Лунный посевной календарь на 19 апреля 2018 года 

7dach.ru 21 минуту назад
Фото: 7dach.ru
5 лунный день, растущая Луна в Близнецах.
Знак Близнецов
Благоприятная пора для ухода за растениями: прополки, прореживания и окучивания всходов, рыхления и мульчирования грунта. Чтобы с подрастающей рассадой не было проблем, соблюдайте температурный режим, в меру досвечивайте, правильно поливайте, при необходимости удобряйте. Если места на подоконниках катастрофически не хватает, отправляйте рассаду в парник. Не забудьте о комнатных растениях: протрите листья от пыли, обрежьте слабые (лишние, сухие) побеги, бутоны, увядшие цветки; если нужно удобрить, обратите внимание на натуральные удобрения. Заодно возьмите на заметку необычные способы использования зеленки, нашатырного спирта и марганцовокислого калия — цена препаратов невелика, а пользу они принесут немалую!
Удачны будут проведенные сегодня обработки растений от вредителей и болезней: что выбрать — привычную бордоскую смесь, современные препараты или народные средства — решать вам. Хорошее время для лечения деревьев: очищайте стволы, закрывайте дупла, обрабатывайте повреждения, нанесенные морозом и грызунами.
Наименее травматичны для растений будут обрезка (обязательно запаситесь хорошим инструментом и не забывайте дезинфицировать его), прищипывание побегов, пасынкование. Будут удачны прививки: новичкам желательно заранее ознакомиться с азами и способами ее проведения (окулировка, копулировка, в расщеп); в продаже есть специальные прививочные секаторы: перед покупкой хорошо бы просмотреть отзывы практиков оплюсах и минусах инструмента.
Не рекомендованы посадки (пересадки) травянистых растений (за исключением вьющихся, стелющихся, с усами).
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