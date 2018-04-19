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Скоро прибавление: Что взяла с собой Кейт Миддлтон в роддом
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Скоро прибавление: Что взяла с собой Кейт Миддлтон в роддом 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Есть ощущение, что Кейт Миддлтон узнала о своей беременности только после того, как об этом узнал весь мир. Спервого дня ее беременности все без устали следят за тем, что она носит, что она ест, куда ходит…Скоро прибавление: Что взяла с собой Кейт Миддлтон в роддомВот, наконец наступил момент, когда Герцогине Кембриджской со дня на день рожать. Как передает журнал OK! Кейт собиралась «в дорогу» с особой тщательностью. Довольно опытная, все же третий раз, помимо необходимых вещей, герцогиня захватила с собой несколько неожиданных вещей. К примеру, помимо фотографий своих родных, среди прочих оказалась фотография королевы Елизаеты II. А так же кулон, который она же ей подарила. Так же принц Джордж и принцесса Шарлотта отдали маме на удачу свои любимые игрушки. А еще Кейт захватила побольше свечек и записи расслабляющей музыки. Когда будет роды, пока еще неизвестно, но судя по срокам, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и пятый по счету претендент на трон, должен появиться на свет в самое ближайшее время. Мир замер в ожидании.
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