Беременных женщин могут начать штрафовать за курение и употребление алкоголя

В Законодательном собрании Ленинградской области готовится ряд законопроектов, предусматривающих наказание для тех, кто продает беременным женщинам алкоголь и табак, а также для самих женщин, которые во время беременности курят и употребляют алкоголь или наркотики. Автор инициативы — депутат Владимир Петров , уточняет РИА Новости

За продажу беременным сигарет и алкоголя депутат предлагает ввести штраф до миллиона рублей. Беременная женщина, употребляющая алкоголь, наркотики или табак, должна убудет заплатить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Эти меры вводятся ради защиты здоровья ребенка и матери.

Проект сопровождает пояснительная записка, в которой депутат предлагает следующий алгоритм действий: если у продавца возникают сомнения в отсутствии беременности у женщины, покупающей у него алкоголь или сигареты, он вправе потребовать у нее документ, «позволяющий установить отсутствие беременности». Таким документом, например, может быть медицинская справка, выданная не более чем за месяц до даты покупки.

Согласно законопроекту, беременные женщины, нарушающие запрет на употребление табака и алкоголя, будут ставиться на профилактический учет.