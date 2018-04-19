Красноярцев приглашают на продовольственную ярмарку

Около 60 предприятий Красноярского края съедутся на продовольственную ярмарку 21 апреля, сообщили в мэрии.

Весенняя ярмарка «Продовольственное кольцо» по традиции состоится на Театральной площади Красноярска. Местные производители представят горожанам свою продукцию по более выгодным ценам, чем в магазинах. Покупателей ждет широкий выбор продуктов питания, хлебобулочной и молочной продукции, кондитерских изделий, свежего мяса и мясных деликатесов, а также рыбы и дикоросов.

Также ремесленники города и края будут вести торговлю изделиями прикладного творчества.