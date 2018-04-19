Как сделать из старой кастрюли цветочный контейнер или дачный умывальник

В сарае завалялась большая, пришедшая в негодность кастрюля? Не торопитесь отправить ее на свалку, она вам еще пригодится!

В сарае завалялась большая, пришедшая в негодность кастрюля? Не торопитесь отправить ее на свалку, она вам еще пригодится!

Произнесите волшебное заклинание — и бесполезная, казалось бы, жестянка превратится в оригинальный аксессуар. Правда, не без вашей помощи. Выбирайте, что вам больше нравится: цветочный контейнер или умывальник? Прежде чем принять окончательное решение, обратите внимание на состояние предмета: если сосуд проржавел до дырок на дне и по бокам — из него получится отличное кашпо, если же сохранился почти в первозданном виде — можно превратить его в необычный умывальник.

Если сосуд проржавел до дырок на дне и по бокам — из него получится отличное кашпо, если же сохранился почти в первозданном виде &amp;mdash; можно превратить его в необычный умывальник.

Важно: используйте для этих целей эмалированную посуду (при наличии сколов она не годится для приготовления пищи, но идеально подходит для садового декора). Главное — выбрать удачное оформление: яркое, позитивное и выдержанное в силе общего оформления сада. Под цветочную клумбу можно приспособить и другую дачную утварь — например, старую ванну:

Под цветочную клумбу можно приспособить и другую дачную утварь.

Или садовую тачку:

Под цветочную клумбу можно приспособить и другую дачную утварь.

Мастер-класс: кашпо и дачный умывальник

Для работы вам понадобится:

большая старая кастрюля

матовый аэрозольный лак белая краска по металлу

самоклеящаяся пленка (или остатки самоклеящихся обоев)

виниловая «кружевная» салфетка

монетка

карандаш

дрель-шуруповерт

красная фасадная краска

кисти

ножницы

маленький кран с вентилем

1. Мастерим кашпо

1. Если ваша кастрюля из нержавеющей стали или покрыта эмалью, используйте аэрозольный матовый лак. На нержавейку и эмаль плохо ложатся любые краски, в том числе и краски по металлу, а лак обеспечит необходимое сцепление.

Если ваша кастрюля из нержавеющей стали или покрыта эмалью, используйте аэрозольный матовый лак.

2. Нанесите на поверхность кастрюли белую краску по металлу и просушите.

Нанесите на поверхность кастрюли белую краску по металлу и просушите.

3. С помощью монетки нарисуйте кружки на самоклеящейся пленке.

С помощью монетки нарисуйте кружки на самоклеящейся пленке.

4. Затем вырежьте их.

Вырежьте нарисованные кружки.

5. Из виниловой салфетки вырежьте красивый кружевной фрагмент.

Из виниловой салфетки вырежьте красивый кружевной фрагмент.

6. Приложите этот фрагмент к кастрюле и обведите по общему контуру.

Приложите фрагмент к кастрюле и обведите по общему контуру.

7. Всю поверхность кастрюли, кроме места для кружевного фрагмента, оклейте кружочками, чтобы получился орнамент «в горошек».

Всю поверхность кастрюли, кроме места для кружевного фрагмента, оклейте кружочками, чтобы получился орнамент в горошек.

8. Окрасьте поверхность красной фасадной краской и высушите.

Окрасьте поверхность красной фасадной краской и высушите.

9. Теперь отклейте кружочки из «самоклейки» — и у вас на красном фоне появится белый «горошек». Приклейте кружевной фрагмент.

Приклейте кружевной фрагмент.

10. Контейнер готов, можно высаживать цветы!

В сарае завалялась большая, пришедшая в негодность кастрюля? Не торопитесь отправить ее на свалку, она вам еще пригодится!

2. … Или умывальник

1. Покройте поверхность кастрюли аэрозольным матовым лаком. 2. Окрасьте ее белой краской по металлу и как следует просушите. 3. В нижней части боковой поверхности кастрюли просверлите отверстие такого размера, чтобы в него можно было бы вставить краник.

В нижней части боковой поверхности кастрюли просверлите отверстие такого размера, чтобы в него можно было бы вставить краник.

Важно: если кастрюля нержавеющая, просверлить ее можно только специальным кобальтовым сверлом. Будьте готовы к тому, что и металл, и дрель будут сильно нагреваться, поэтому работу нужно вести на низких оборотах и использовать охлаждающую смазку. Если таковой не оказалось под рукой, нанесите на сверло концентрированную лимонную кислоту. 4. Декор умывальника аналогичен оформлению кашпо. 5. В отверстие вставьте кран и закрепите гайкой.

В отверстие вставьте кран и закрепите гайкой.

Умывальник можно подвесить куда угодно: например, на забор, стенку хозблока или специальную стойку. В этом варианте вам потребуется и крышка от кастрюли — декорируйте ее в общем стиле. Удачи! Текст: О. Воронова. Фото: О. Воронова, Legion-Media. Рисунки: В. Страшнов.