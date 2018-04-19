Ещё
Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Продающиеся в восточной части Лондона веганские круассаны вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Изготовители добавили в тесто активированный уголь, что, по мнению пользователей Twitter, сделало их похожими на экскременты.
Круассан нехарактерного цвета был замечен в кофейне Coco di Mama жительницей Лондона Эми Шарлотта Кин. На ценнике было указано, что на кондитерское изделие «на вкус лучше, чем на вид».
Пользователи сравнили вид круассанов с фекалиями, отметив, что таким ассоциациям способствует и форма рогаликов. Другим кондитерские изделия с добавлением угля напомнили мумии. «Они выглядят как мертвые тюлени», — полагает микроблогер @GroverXV.
«Не вижу разницы». (на снимке — морской слон — прим. «Ленты.ру»).
Владелец аккаунта London Burger Club пишет, что круассаны с активированным углем «только сильно активировали его отвращение».
Фотографией черных веганских рогаликов поделились больше семи тысяч микроблогеров. После того, как пост стал вирусным, издание Mashable обратилось за комментарием в кофейню, где производят черные круассаны. Представитель Coco di Mama заявил, что изделия отличаются от прочих натуральным составом и отсутствием масла. В них содержится только маргарин, мука, активированный уголь, сахар и лимон. Он также отметил, что древесный уголь в круассане «помогает обезвреживать любые яды в организме, нейтрализуя избыточные кислоты желудка».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст16
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии81
Едва не покусанная пчелами Бледанс показала грудь3
Квитко озадачила фанатов своим бюстом153
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение