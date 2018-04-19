Как увеличить влияние HR

Что определяет хорошего HR? Или даже лучше, HR мирового уровня? В этой статье я рассмотрю 12 ингредиентов из которых, по моему мнению, состоит хороший HR. А хороший HR это такой HR, который делает существенный вклад в достижение целей бизнеса. HR, обладающий влиянием.

1. HR говорит на языке бизнеса. В настольной книге HR много глав и многие профессионалы по работе с персоналом стремятся реализовать каждую из этих глав. Немало времени уже потрачено на составление и внедрение квалификационных требований. Потому что HR это нужно, HR хочет, чтобы они были.

Однако отправной точкой для HR должен быть не некий универсальный набор правил, а текущие проблемы бизнеса. HR должен уметь разобраться в проблеме, а затем подобрать или придумать наиболее действенный способ вмешаться со своей стороны. Вопрос 1: Насколько хорошо ваша HR-команда владеет языком бизнеса? 2. HR умеет применять мультидисциплинарный подход.

Во многих организациях обязанности сотрудников лежат в разных плоскостях: финансы, право, стратегическое планирование, связи, управление информацией, IT, HR, специальные проекты и др. Такое разделение ведёт к разрозненности и борьбе за власть между кадровыми подразделениями. К какому отделу прислушиваются CEO и совет директоров? Какому отделу выделяется больше всего средств? Для решения большинства современных проблем требуется мультидисциплинарный подход. Например: как можно наладить взаимодействие сотрудников из разных стран по разным направлениям? Глобальное сообщество получится создать только если отделы IT, HR, права и связей объединят усилия. Должность обязывает HR стать связующим звеном между разными командами.

Вопрос 2: Насколько успешно ваша HR команда справляется с задачей наладить взаимодействие между специалистами по разным дисциплинам внутри организации?

3. HR больше лидер, чем последователь.

Многие HR привыкли подчиняться. Верный спутник подчинения — страх, а страх — очень плохой советчик. Я постоянно слышу от HR: «Мне кажется, идея хорошая, но как продать её руководству?» Однажды мне довелось участвовать во встрече для специалистов по персоналу, где одна IT-директор поделилась успешным опытом создания эффективных сообществ в её компании с помощью Google+. Вопросы из зала касались, в основном, контроля. Кому решать, какие сообщества создавать? Что делать, если люди не хотят участвовать или нарушают правила? Вопрос 3: Какая характеристика лучше подходит вашей HR-команде: лидеры или последователи? 4. HR следует четким принципам.

Какой бы ни была организация, чёткие и прозрачные принципы будут ей только на пользу. Ценности организации важны, и HR может встать на страже этих ценностей. «Целостность» — одна из наиболее часто провозглашаемых ценностей. HR может играть важную роль, донося ценности организации до руководства и рядовых сотрудников. Также важно руководствоваться чёткими принципами и при планировании компенсаций и поощрений. Вопрос 4: Следует ли HR простым и понятным принципам? 5. HR умеет быть гибким.

Часто, в ответ на любой вопрос, можно услышать от HR: «это невозможно» или «это не разрешено». Равенство и честность являются важными принципами в работе HR. Поэтому специалистам по работе с персоналом часто бывает трудно сделать исключение. Ведь стоит подстроиться под одного и другие могут захотеть того же! Если вы стремитесь поощрять разнообразие и получать максимальную отдачу от сотрудников, пора отказаться от правил, из которых не бывает исключений. Вопрос 5: Проявляет ли отдел HR достаточную гибкость? Прислушивается ли к сотрудникам? 6. У HR есть чувство юмора.

Нам часто не хватает смеха. Нужно спешить! Нужно двигаться вперёд! Если HR умеет дистанцироваться и добавить немного юмора в общую картину, компания от этого только выигрывает. Чем мы занимаемся здесь и сейчас? Не слишком ли серьёзно к себе относимся? Вопрос 6: Вы смеётесь над HR? Или вместе с HR? 7. HR любит экспериментировать.

Слишком много времени тратится впустую на разработку и обсуждение планов. Пока вы обсуждаете план, ничего не происходит. Часто бывает трудно понять, чего же мы действительно хотим. Нам нужны мотивированные сотрудники. Нам нужна понятная стратегия. Нам нужны лучшие из лучших, и чтобы каждый сотрудник был на своём месте. Сложнее понять, как именно достичь поставленных целей. Экспериментировать полезно. Протестируйте гипотезу на небольшой группе людей и посмотрите, что получится. Сделайте девизом HR фразу «Сработать может всё, что угодно». Вопрос 7: Решается ли ваша команда-HR на эксперименты? 8. HR умеет воплощать задуманное.

См. пункт 7. Стоит задавать себе вопрос не «В чём проблема?», а «Как часто возникает проблема?». На кладбище идей полно планов, которые так и не были реализованы или реализовывались спустя рукава. HR должен владеть искусством быстрой и успешной реализации. Вопрос 8: Как хорошо ваша команда-HR справляется с реализацией важных проектов? 9. HR не боится изобретать.

Многие организации пытаются копировать опыт других компаний. Контрольное мышление, проповедуемое многими консалтинговыми компаниями, ещё никому не принесло пользы. Зачем пытаться повторять то, что уже делают другие? Почему бы самим не попробовать себя в роли новаторов и лидеров? HR может взять на себя инициативу, особенно потому, что многие методы работы с персоналом успели устареть.

Вопрос 9: Решается ли ваша команда-HR на инновации? 10. У HR есть полезные связи.

Сеть контактов может существенно ускорить работу HR. Имея возможность быстро связаться с партнерами, получить у них уникальные знания, HR может быстро воплотить в жизнь инновационные, креативные решения. Подобно пауку, HR создаёт сеть из агентов и ключевых сотрудников организации. И мгновенно чувствует, достаточно ли ресурсов для реализации нововведений. Если у руководителя службы персонала достаточно полезных контактов, то и команда-HR у такого руководителя соберётся сильная. Вопрос 10: Обладает ли HR широкой и мощной сетью контактов?

11. HR умеет считать.

Современные вычислительные возможности позволяют быстро анализировать данные. HR-аналитика дает возможность собирать и анализировать факты, а не мнения. Выявить мифы и предубеждения. Прогнозировать будущее на основе реальных фактов. Вопрос 11: Использует ли HR возможности кадровой аналитики?

12. HR предлагает практические решения.

В конечном итоге, для любой организации важно работать, и задача HR — находить простые, работоспособные решения. Продолжайте двигаться вперед и научитесь приспосабливаться к быстрым темпам жизни. Вопрос 12: Предлагает ли HR практичные и простые решения?

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