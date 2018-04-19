Иван Каляев: «Вот вам набившая оскомину истина от тёти Вали»

Отпуск мы задумали провести в чудесном городе Ялта, а поскольку денег у нас было мало, то отдыхать решили «дикарями». Нашли в интернете объявление о сдаче комнат в гостевом доме, созвонились и уже через неделю летели из Челябинска в Симферополь.

В общем, не буду рассказывать об отдыхе в Крыму — он нам, кстати, очень понравился — а расскажу о хозяевах гостевого дома. Их история стала ярким примером того, как можно достигнуть своей мечты, если, во-первых, долго и целеустремленно к ней двигаться, а во-вторых, заручиться поддержкой близких.

Хозяйка крепкого двухэтажного особнячка с дюжиной гостевых комнат, беседкой во дворе, кухней, мангальной зоной и морем в 50 метрах от порога, назвалась тетей Валей. Вместе с тетей Валей в доме жила ее семья: муж, сын, невестка и внучка. Когда началась война на Донбассе они с концами уехали из Луганска и поселились в Ялте, где у них уже был этот чудесный домик и где последние несколько лет они проводили лето: отдыхали сами, сдавали комнаты отдыхающим. А тут остались насовсем.

И вот однажды вечером удалось пообщаться. Крымская, теплая ночь, запах шашлыков, чай в стакане располагали к беседе. Я сидел в беседке, а тетя Валя хлопотала с целым выводком кошек неподалеку. Спрашиваю:

— Тётя Валя, а вы кем работали?

— Бухгалтером в Луганске.

— А почему в Крыму решили этот дом построить, ведь до войны еще построили?

— Я как в Крым приехала впервые, в 2000 году, так сразу и влюбилась в него. Захотела здесь жить. Цель поставила переехать.

— И как к цели двигались? — спрашиваю. — Здесь земля же дорогущая и дом большой, а вы говорили, что у вас муж простым водителем работал в Луганске. Неужели денег хватило?

— А вот как: я когда цель себе поставила, собрала семейный совет. Было нас четверо взрослых: я, муж, невестка и сын. И вот мы решили поступить следующим образом — переехали в Москву на заработки. Я работала продавщицей в небольшом магазине канцтоваров, невестка — в супермаркете кассиром, а муж с сыном работали водителями на скорой. И значит, на зарплату невестки мы снимали квартиру, на мою зарплату — питались, ну а зарплаты мужчин не трогали вовсе — копили на гостевой дом в Крыму.

— С ума сойти, и долго так пришлось копить?

— Шесть лет, около семи миллионов получилось собрать. Этих денег хватило на дом, хотя потом, мы продали квартиру в Луганске и еще достраивали, конечно. Знаете, не жалею ни о чем, шесть лет мы жили, конечно, трудно, зато сейчас — как в сказке живем.

Тетя Валя что-то еще хотела сказать, но отвлеклась на своих кошек и убежала. А я задумался, ну вот, подумаешь, шесть

лет, разве это много? Не особо, особенно, когда речь идет о мечте. Так что, вот вам набившая оскомину истина от тёти Вали: мало мечтать, надо брать ноги в руки и трудиться и тогда заживешь, как в сказке.