В Красноярске обнаружили вредные для здоровья овощи

Красноярские специалисты проверили свежие овощи, которые продают в магазинах и выявили среди них вредные для здоровья. О результатах сообщили в Ассоциации «Енисейский стандарт».

«Енисейский стандарт» совместно с ФБУ «Красноярский ЦСМ» проверили картофель, свеклу, морковь, белокачанную капусту и кабачки на содержание нитратов и пестицидов.

Внимание привлекли кабачки из Израиля, Китая и Марокко, где нашли пестициды и превышение уровня нитратов в несколько раз. Пестициды нашли также в свекле из Ростовской области.

Избыток нитратов негативно влияет на здоровье человека: вызывает кислородное голодание, интоксикацию, снижает содержание йода, провоцирует возникновение опухолей.

Пестициды могут вызвать отравление, поражение нервной системы и печени, проблемы с эндокринной системой, печенью,

Специалисты отмечают, что овощи, выращенные в Сухобузимском районе не вызвали претензий — они отвечают всем требованиям и получили знак «Одобрено Енисейский стандарт».