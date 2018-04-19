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В Красноярске обнаружили вредные для здоровья овощи
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В Красноярске обнаружили вредные для здоровья овощи 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские специалисты проверили свежие овощи, которые продают в магазинах и выявили среди них вредные для здоровья. О результатах сообщили в Ассоциации «Енисейский стандарт».
«Енисейский стандарт» совместно с ФБУ «Красноярский ЦСМ» проверили картофель, свеклу, морковь, белокачанную капусту и кабачки на содержание нитратов и пестицидов.
Внимание привлекли кабачки из Израиля, Китая и Марокко, где нашли пестициды и превышение уровня нитратов в несколько раз. Пестициды нашли также в свекле из Ростовской области.
Избыток нитратов негативно влияет на здоровье человека: вызывает кислородное голодание, интоксикацию, снижает содержание йода, провоцирует возникновение опухолей.
Пестициды могут вызвать отравление, поражение нервной системы и печени, проблемы с эндокринной системой, печенью,
Специалисты отмечают, что овощи, выращенные в Сухобузимском районе не вызвали претензий — они отвечают всем требованиям и получили знак «Одобрено Енисейский стандарт».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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