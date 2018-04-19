Грядет пик весенней аллергии

Апогей весеннего сезона аллергии (поллиноза) в центральной России придется на 28 апреля — 10 мая. Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

Эксперт отметила, что недуг коснется 15‐20% населения. Медик уточнила, что больше всего будет пылить береза, несколько меньше — орешник.

"Многие люди не свяжут это с аллергией, будут считать, что у них простуда, поскольку такие симптомы аллергии, как чихание, ринит и головная боль, очень похожи на проявления острого респираторного заболевания (ОРЗ)", — цитирует Наталью Ильину RT. Врач добавила, что минимальные проявления поллиноза ожидаются у людей, которые в осенне-зимний период прошли соответствующую иммунотерапию.

Если же лечение не было пройдено и стали активно проявляться симптомы аллергии, эксперту посоветовала иметь дома антигистаминные препараты второго поколения, которые не вызывают сонливости. «А в том случае, когда в период пыления растений обостряются приступы затрудненного дыхания, следует сразу идти к врачу», — рекомендует она.

Также Ильина отметила, что на сроки и активность распространения пыльцы растений влияют погодные условия. Например, весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили прошедшие дожди.

Поллиноз (сенная лихорадка) — это аллергическое заболевание, возникающее у людей с повышенной чувствительностью к некоторым видам пыльцы растений. В основном, аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, это — деревья, злаковые и сорные травы, и именно потому, что ветроопыляемые растения выбрасывают пыльцу в огромных количествах, она легко поднимается и далеко разносится даже слабым ветром и долго висит в воздухе. На пыльцу плодовых деревьев, кустарников и декоративных цветов аллергия возникает крайне редко.