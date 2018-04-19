Для заключенных Башкирии купят свитера на 3,36 миллиона рублей

Заключенные в республике получат три тысячи свитеров — соответствующая закупка появилась на сайте Госторгов.

Каждый свитер будет стоить бюджету около 1100 рублей. Они будут типовыми, сшитыми по одному образцу из трикотажной ткани. При этом, как поясняется в документах, свитера будут изготовлены самими заключенными — закупка даст работу в течение 2018 года не менее чем пяти швеям и раскройщикам.

— Все три тысячи свитеров должны быть готовы до 20 декабря 2018 года. На закупку теплой одежды для обитателей колоний намерены потратить 3,36 миллиона рублей, — говорится в документах закупки.