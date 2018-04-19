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Середину улицы Свердлова украсил странный горшок
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Середину улицы Свердлова украсил странный горшок 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Как узнал KOSTROMA.TODAY, прямо на перекрестке накануне там стоял черный горшок, в котором растет непонятное растение.
По своему виду оно напоминает безлиственное дерево.
Как нам стало известно, фото горшка появились в соцсетях. Новое украшение города вызвало бурное обсуждение у горожан. Многие вспомнили программу по озеленению города. Этой весной в Костроме высадят 100 тысяч цветов. Возможно, это первый.
«Начало круговому движению положено. Скоро клумба будет», — прокомментировал молодой человек.
Но также существует и другая версия появления странного объекта на перекрестке. Люди считают, что цветком закрыли яму на дороге. И это неплохой метод для маскировки колдобин.
Стоит отметить, что это не первое оригинальное украшение костромских дорог в этом сезоне. На трассе Кострома-Буй появился «нано-туалет» в виде одинокого унитаза.
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