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20 лет «Сексу в Большом Городе»: fashion-lessons от Кэрри Брэдшоу
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20 лет «Сексу в Большом Городе»: fashion-lessons от Кэрри Брэдшоу 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
C появлением на телеэкранах «подруги мечты» или просто легендарной Кэрри Брэдшоу с Вест-Вилладж, многие из нас так или иначе захотели «пристраститься к Vogue» и обсуждению провалов и неудач своих же подруг в собственной колонке, забежать за парой (десятков) Manolo Blahnik, встретить мужчину мечты и заставить его одной улыбкой сделать в квартире самую просторную гардеробную в вашей жизни. Неважно, растаяли ли у вас сугробы или ваш каблук увяз в городской грязи: — рассказываем, какие же модные уроки нужно перенять у Кэрри, чтобы чувствовать Нью-Йорк внутри себя!
Первый и основополагающий пункт вашей новой vogue-религии: мужчины могут разбить вам сердце, но этого никогда не сделает вам новое платье Prada с сияющим ценником в пару тысяч долларов. Не стоит забывать, что добрая половина Америки живет в долгах по кредиткам, но мы забудем и просто откроем вам дверь в магазин. И постарайтесь не упасть в Dior, пожалуйста.
Урок номер два: открывайте колени. Да, Россия — это вечная мерзлота и полгода зимы и слякоти, но у вас есть пару месяцев, чтобы охотиться за мини и правильной парой (десятков опять же) туфель к ним. Ready, set, go!
Забудьте про бессмертный casual — вы достойны того, чтобы заявиться в Макдональдс в Оскар де ла Рента или забежать на рынок за специями (рынок, конечно же, в Эмиратах) в футболке «J’Adore Dior» и гигантской пышной юбке лилового цвета. Не забудьте про лорнет — бросьте, зачем вам обычные солнцезащитные очки? Будьте extra всегда и везде.
Если вы та самая ненавистная подруга, у которой есть стройное подкаченное тело и параллельно возможность есть бургеры по вечерам, то добро пожаловать в мир «я обнажаю пресс, потому что могу». И да, такой дресс-код у Брэдшоу работал не только на пляжной вечеринке (осторожно, возможно вы опять встретите своего бывшего): раздевайтесь на встрече новоиспеченных мам и при знакомстве с его родителями — им лучше сразу войти в курс дела.
Да, распродажи — это то, ради чего стоит забыть про потерявшуюся в торговом центре подругу (да-да, та с завязанными глазами в это время пыталась понять бремя слепых людей). Инвестируйте в себя, когда вам хочется и прекратите страдать — даже в ЦУМе бывают скидки. Мы в вас верим! У поклонниц Кэрри интуиция на sale не подводит никогда: все правда приходит с опытом: шаг за шагом, вещь за вещью, сезон за сезоном.
И, наконец, не забывайте — к платью почти всегда требуется правильное ожерелье, очки или даже шуба. Будьте разной, не бойтесь фэшн-катастроф и умейте смеяться над собой. У журналистки с Манхэттена всегда это получалось отлично.
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