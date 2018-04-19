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Веселое жиросжигание: самые нескучные способы сбросить вес
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Веселое жиросжигание: самые нескучные способы сбросить вес 

SNCmedia.ru 1 час назад
Вместе весело шагать (по беговой дорожке)
Так, начнем с одиночества на тренировках. Если взять с собой друга или подругу, процесс пойдет быстро и интересно. Еще можно тренироваться в паре, создавая и нагрузку, и развлечение. Приседать, упираясь друг в друга спинами, выполнять выпады, держась за руки и перетягивая друг друга, да и просто соревнуясь в скорости и выносливости или мотивируя друг друга во время подхода, подбадривая — эти методы точно не дадут заскучать. Конечно, стоит упомянуть целый набор групповых тренировок в любом фитнес клубе, которые тоже подразумевают взаимодействие (а с незнакомцами такие кульбиты еще забавнее).
Небольшой трип в детство
А теперь самое время вспомнить о тренировках на батутах, набирающих популярность почти во всех городах нашей бескрайней Родины. За счет постоянных прыжков и стабилизации позвоночника происходит очень сильный процесс энергообмена, что дает эффект уже на сороковой минуте (можете в это поверить?), а настроение от чувства полета поднимается уже на третьей!
Все, где написано TRX  Упражнения на модных петлях TRX не только эффективный метаболический тренинг, но и весьма увлекательное времяпрепровождние. Тренер может заставить вас стоять на голове, чтобы качественнее проработать боковые мышцы пресса, зависнуть на петлях и отжиматься. В общем, пока будете парить над полом, выполняя акробатические трюки, поднятие настроения вам обеспечено.
Спроси у тренера
Еще необходимо уделить внимание персональному тренингу. Подобрав себе хорошего тренера с подходящей энергетикой, можно ему поставить задачу об интересных тренировках. Тем более сейчас так много методик, связанных с развлечением в процессе, игровых, имитирующих движения животных. Но не все они травмобезопасны. Поэтому, если есть желание получить веселье во время спорта, лучше это делать с тренером, который проконтролирует, чтобы вы не убились, изображая дикую кошечку.
Функциональный тренинг тоже становится интереснее
Функциональный тренинг всегда прогрессирует и становится разноообразней и интересней, всегда найдется, чем удивить. Причем этим направлением можно заниматься не только и не столько персонально со своим тренером, но и с группой. Так что следите за фитнес-новостями и не скучайте.
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