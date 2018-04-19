10 манипуляций, которых боятся все роженицы

Бритьё

В редких случаях удается избежать этой процедуры в роддоме: обычно, даже если роженица бреется дома, акушеры всё равно доделывают (или переделывают) эту работу. Врачи настаивают на необходимости бритья, потому что это гигиенично, и в родах медикам легче увидеть разрывы тканей, да и швы накладывать проще.

Клизма

Кишечник опорожняют, чтобы этого не случилось во время потуг, а также чтобы не спровоцировать инфицирование младенца. С полным кишечником сложнее рожать — плоду труднее проходить по родовым путям. Правда, клизму делают не всем: этой манипуляции удается избежать тем, кто рожает путём кесарева сечения, а также роженицам, поступившим в роддом с раскрытием шейки матки более 6 см.

Влагалищное исследование

Оно пугает своей болезненностью, и действительно процедура отнюдь не приятная, но необходимая: так медики определяют открытие матки и ёмкость таза. За время родов её могут проводить несколько раз.

Эпидуральная анестезия

Роженицы боятся за своё здоровье и здоровье ребёнка, а также за то, что наркоз навсегда обездвижит нижнюю часть туловища. На самом деле из всех наркозов эпидуральный — самый безопасный для матери и плода: исследования, проведенные в Швейцарии, показали, что серьезные осложнения могут быть лишь в 1 случае на 20-40 тысяч операций. Эпидуральная анестезия порой необходима, даже если роды естественные: например, когда на фоне сильных болей роженица теряет координацию, и снижается родовая деятельность.

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Стимуляция родовой деятельности

Пугает по нескольким причинам: во-первых, обычно роженицы не хотят, чтобы им вводили лишние лекарства; во-вторых, схватки со стимуляцией воспринимаются болезненнее, чем свои, родные; в-третьих, стимулируют родовую деятельность с помощью капельницы с простагландином или окситоцином, и с капельницей удобную позу не принять, вставать нельзя. Тем не менее, такая манипуляция необходима, если у женщины обнаруживается слабая родовая деятельность: слабые схватки, медленное раскрытие шейки матки. Кстати, сначала врачи должны вскрыть околоплодный пузырь (если он не лопнул сам), а затем стимулировать, иначе может произойти отслойка плаценты.

Обследование плода: КТГ и стетоскоп

Процедуры совершенно безболезненные и больше пугают будущих мам возможными результатами: с помощью стетоскопа и аппарата кардиотокографии врачи узнают о том, как чувствует себя малыш и как работает его сердечко. Единственное неудобство данных манипуляций: роженице приходится какое-то время полежать в неподвижном состоянии, что при схватках доставляет огромные неудобства.

Вскрытие плодного пузыря

Роженицы думают, что это больно, особенно, когда видят пулевые щипцы, которые врачи готовят для этой процедуры. Однако данная манипуляция не болезненная — её проводят на вершине схватки — и совершенно безопасная для мамочки и ребёнка. Вскрытие плодного пузыря делают не всем: у кого-то он лопается сам, а у кого-то, при нормальной родовой деятельности, сохраняется целостным до самого становления головки ребёнка в малом тазе женщины. Пузырь обязательно прокалывают в нескольких случаях: когда он плоский, при многоводии или маловодии, при повышенном артериальном давлении, а также перед проведением эпидуральной анестезии или стимуляции родовой деятельности.

Эпизиотомия, то есть разрез промежности

Эта манипуляция пугает болезненностью, ведь разрезают промежность огромными ножницами. На самом деле совсем это не больно, ведь женщина занята рождением ребёнка, кожа и мыщцы натянуты, разрез делают быстро и легко. Гораздо больше проблем эпизиотомия доставляет после рождения малыша: под местным наркозом накладывают швы, затем идёт длительный процесс заживления, во время которого маме запрещено сидеть. К счастью, эпизиотомию проводят не всем, а только тем роженицам, у которых появляются затруднения с выходом головки ребёнка из влагалища.

Приём Кристеллера во время родов

Приём Кристеллера означает надавливание акушером на дно матки через живот роженицы для изгнания малыша из утробы. Его часто используют, чтобы помочь родиться ребенку при слабой потужной деятельности женщины. Будущие мамы опасаются этой манипуляции, потому что боятся за здоровье ребёнка. И не зря: приём Кристеллера может привести к таким осложнениям, как сломанные кости и ключицы, повреждение спинного мозга, увеличение внутричерепного давления, к осложнением для матери, таким как разрывы матки. В нашей стране приём Кристеллера запрещён ещё в 1992 году, поэтому роженице стоит пресекать врачебные попытки применить его, и постараться родить самостоятельно.

Снятие швов

Эту процедуру боятся, потому что думают, что она болезненна, особенно после перенесённых родов. Отнюдь нет, снятие швов абсолютно безболезненно. Процедуру проводят на 3-7 день после родов, а если применяют саморассасывающиеся нити, то данная манипуляция и вовсе не нужна.