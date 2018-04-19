Таблица: оконные решетки для детской безопасности

Тип конструкции

Характеристики

Установка

Преимущества

Недостатки

Решетка

Конструкция с вертикальными прутьями, между которыми рука не застрянет, а голова ребёнка не пролезет.

Высота около метра.

Обычно белая — под цвет окон.

Не мешает установке москитных сеток, легко снимается.

Крепится с внешней стороны окна на 4 кронштейна.

Надежность;

Прочность;

Можно открыть окно настежь и хорошо проветрить комнату.

Эмоционально можно почувствовать себя в «неволе»;

Помеха в случае пожара.

Ручка с ключом

Похожа на обычную оконную ручку, только внутри замок.

Без ключа изменить положение створки невозможно.

Бывают с фиксацией окна только в закрытом положении, а бывают — с фиксацией окна в закрытом положении и в режиме проветривания.

Как вариант — модели с кнопкой (вместо ключа).

Не нужно ничего сверлить. Ставится взамен стандартной ручки.

Надежна;

Легка в установке (для установки не требуется профессионал, справится любой любитель);

Проста в использовании.

Нужно постоянно отслеживать, где ключ и не добрался ли до него ребёнок;

Есть риск забыть ключ в замке.

Если же модель не с ключом, а с кнопкой, то ребёнок рано или поздно сможет разобраться, как её открыть.

Замок с тросиком

Конструкция похожа на велосипедный замок и представляет собой два элемента, устанавливающиеся на раму, соединённых тросиком. Замок блокирует полное распахивание створки, но позволяет переводить окно в режим проветривания и приоткрывать на безопасное расстояние.

Существуют варианты: крепление обоих элементов к боковой части рамы;

Крепление одного элемента к нижней части створки, а другого — к раме.

Во многих моделях есть ключ, который позволяет избавиться от тросика при необходимости.

С помощью дрели проделываются отверстия для болтов, шуруповёртом или отвёрткой закрепляются элементы, затем к ним прикрепляется трос.

Надёжна;

Позволяет открывать окно в двух вариантах, но безопасно.

При наличии ключа можно избавиться от тросика и открыть окно настежь.

Удобно для раздвижных окон.

Конструкция заметна на окнах;

Требует сверления рамы.

Накладной замок

Конструкция состоит из двух элементов и ключа и соединяет нижнюю часть створки и раму. Ключ требуется для того, чтобы полностью открыть окно.

Для установки требуется дрель и шуруповёрт: основная часть с замком крепится в нижней части створки; блок с язычком — на раме.

Безопасно;

Практически незаметно.

Помнить о ключе, класть на место — проблема для забывчивых и рассеянных людей.

Фиксаторы-защёлки

Представляют собой конструкции из двух и более элементов, которые соединяются с помощью хитрых мезанизмов (нажатия, подтягивания и пр), с помощью таких же «мудреных» действия и открываются.

Обычно требуют использования дрели и шуруповёрта, устанавливаются на раму и створку.

Невысокая цена;

Позволяют открыть окно настежь;

Обычно фиксируют створку в режиме проветривания и неполного открывания.

Небезопасно: рано или поздно ребёнок разберётся в хитростях открывания замка и сможет открыть окно.

Ограничитель на липучке

Пластиковый элемент, приклеивающийся на липучку и не дающий окну раскрываться шире

Не требуется сверлить, элемент просто приклеивается

Легко в установке;

Дёшево.

Небезопасно: ребёнок легко может оторвать этот блокиратор (или блокиратор отлетит сам).