Таблица: оконные решетки для детской безопасности 

Тип конструкции
Характеристики
Установка
Преимущества
Недостатки
Решетка
Конструкция с вертикальными прутьями, между которыми рука не застрянет, а голова ребёнка не пролезет.
Высота около метра.
Обычно белая — под цвет окон.
Не мешает установке москитных сеток, легко снимается.
Крепится с внешней стороны окна на 4 кронштейна.
Надежность;
Прочность;
Можно открыть окно настежь и хорошо проветрить комнату.
Эмоционально можно почувствовать себя в «неволе»;
Помеха в случае пожара.
Ручка с ключом
Похожа на обычную оконную ручку, только внутри замок.
Без ключа изменить положение створки невозможно.
Бывают с фиксацией окна только в закрытом положении, а бывают — с фиксацией окна в закрытом положении и в режиме проветривания.
Как вариант — модели с кнопкой (вместо ключа).
Не нужно ничего сверлить. Ставится взамен стандартной ручки.
Надежна;
Легка в установке (для установки не требуется профессионал, справится любой любитель);
Проста в использовании.
Нужно постоянно отслеживать, где ключ и не добрался ли до него ребёнок;
Есть риск забыть ключ в замке.
Если же модель не с ключом, а с кнопкой, то ребёнок рано или поздно сможет разобраться, как её открыть.
Замок с тросиком
Конструкция похожа на велосипедный замок и представляет собой два элемента, устанавливающиеся на раму, соединённых тросиком. Замок блокирует полное распахивание створки, но позволяет переводить окно в режим проветривания и приоткрывать на безопасное расстояние.
Существуют варианты: крепление обоих элементов к боковой части рамы;
Крепление одного элемента к нижней части створки, а другого — к раме.
Во многих моделях есть ключ, который позволяет избавиться от тросика при необходимости.
С помощью дрели проделываются отверстия для болтов, шуруповёртом или отвёрткой закрепляются элементы, затем к ним прикрепляется трос.
Надёжна;
Позволяет открывать окно в двух вариантах, но безопасно.
При наличии ключа можно избавиться от тросика и открыть окно настежь.
Удобно для раздвижных окон.
Конструкция заметна на окнах;
Требует сверления рамы.
Накладной замок
Конструкция состоит из двух элементов и ключа и соединяет нижнюю часть створки и раму. Ключ требуется для того, чтобы полностью открыть окно.
Для установки требуется дрель и шуруповёрт: основная часть с замком крепится в нижней части створки; блок с язычком — на раме.
Безопасно;
Практически незаметно.
Помнить о ключе, класть на место — проблема для забывчивых и рассеянных людей.
Фиксаторы-защёлки
Представляют собой конструкции из двух и более элементов, которые соединяются с помощью хитрых мезанизмов (нажатия, подтягивания и пр), с помощью таких же «мудреных» действия и открываются.
Обычно требуют использования дрели и шуруповёрта, устанавливаются на раму и створку.
Невысокая цена;
Позволяют открыть окно настежь;
Обычно фиксируют створку в режиме проветривания и неполного открывания.
Небезопасно: рано или поздно ребёнок разберётся в хитростях открывания замка и сможет открыть окно.
Ограничитель на липучке
Пластиковый элемент, приклеивающийся на липучку и не дающий окну раскрываться шире
Не требуется сверлить, элемент просто приклеивается
Легко в установке;
Дёшево.
Небезопасно: ребёнок легко может оторвать этот блокиратор (или блокиратор отлетит сам).