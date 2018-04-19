Ещё
Жительницу Березников, которая уехала на курсы парикмахеров и пропала на неделю, нашли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительницу Березников, которая уехала на курсы парикмахеров и пропала на неделю, нашли 

59.ru 29 минут назад
Фото: 59.ru
Жительница Березников Екатерина Кучина спустя неделю после своего исчезновения позвонила родным.
11 апреля женщина отправилась в Пермь на семинар для парикмахеров и больше не выходила на связь. По словам поисковиков, женщина накануне ни с кем не ссорилась. Заявление о пропаже родственники сразу подали в полицию.
— 19 апреля мама Екатерины сообщила, что дочь позвонила ей сегодня утром, — рассказал 59.ru координатор поискового отряда «Мой день» Кирилл Мурин. — Девушка сообщила, что жива, с ней все хорошо, находилась все эти дни у друзей. Также она попросила принять её домой, она уже едет.
Ранее Следственный комитет закончил проверку по факту исчезновения 50-летней Натальи Макаровой в Березниках. Следователи решили не возбуждать уголовное дело.
Сотрудницу супермаркета родственники начали искать 10 ноября, когда с места ее работы позвонили и сообщили, что женщина не вышла в смену. Найти ее не смогли до сих пор.
59.ru: последние новости
Мужчину с инвалидностью, пропавшего в Балатовском парке 5 апреля, нашли мёртвым Пермская бездомная, в которой жительница Уренгоя узнала свою мать, прошла ДНК-тест на шоу НТВ «Я восемь лет играла в Lineage 2». За титул самой сексуальной девушки страны поборются еще две пермячки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом2
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо12
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст19
Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит4
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение