Жительницу Березников, которая уехала на курсы парикмахеров и пропала на неделю, нашли

Жительница Березников Екатерина Кучина спустя неделю после своего исчезновения позвонила родным.

11 апреля женщина отправилась в Пермь на семинар для парикмахеров и больше не выходила на связь. По словам поисковиков, женщина накануне ни с кем не ссорилась. Заявление о пропаже родственники сразу подали в полицию.

— 19 апреля мама Екатерины сообщила, что дочь позвонила ей сегодня утром, — рассказал 59.ru координатор поискового отряда «Мой день» Кирилл Мурин. — Девушка сообщила, что жива, с ней все хорошо, находилась все эти дни у друзей. Также она попросила принять её домой, она уже едет.

Сотрудницу супермаркета родственники начали искать 10 ноября, когда с места ее работы позвонили и сообщили, что женщина не вышла в смену. Найти ее не смогли до сих пор.