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25 крутых снимков о работе фотографов-натуралистов
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25 крутых снимков о работе фотографов-натуралистов 

Карельские вести 27 минут назад
Фотографировать дикую природу — это очень сложная работа. Но вы только посмотрите на этих счастливчиков с их очаровательными моделями! Даже завидно становится!
Конечно, ради одного удачного кадра им порой приходится лежать на камнях или болоте целыми днями…
Зато сколько радости они получают, как все-таки успевают словить необычный момент! Иногда модели сами не могут сдержать любопытство и осторожно подкрадываются к фотографу и его аппаратуре. Хорошо, что в такие моменты рядом оказывается коллега, благодаря которому мы сейчас можем увидеть эти забавные и милые снимки.
Все, покупаем камеру и айда на природу!
Не забудьте поделиться этими великолепными фото с друзьями! Им наверняка тоже будет интересно это увидеть!
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