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Popcake.tv вручил премию «Самый сладкий в шоу-бизнесе»
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Popcake.tv вручил премию «Самый сладкий в шоу-бизнесе» 

Popcake.tv 29 минут назад
Фото: Popcake.tv
Вчера в ночном клубе состоялся первый день рождения и вручение наград «Самый сладкий в шоу-бизнесе». Свои награды получили самые актуальные имена российского шоу-бизнеса и блогерского комьюнити.
В этот вечер количество калорий будет зашкаливало, от волшебных тортов, кейков, безе, макарони голова шла кругом. От ароматных ноток ванили, шоколада и корицы пробуждался аппетит, улучшалось настроение и мы забыли о диетах. Гости могли делать селфи у вкусного тортика, заедая удачные снимки шоколадными конфетами. После официальной части началось церемония.
«Самым сладким бьюти-блогером» стала Гоар Аветисян «Самым сладким исполнителем» Кристиан Костов
«Самым популярным доктором» Доктор Тьяго
«Самыми сладким видеоблогерами» Курага (Экс-Ранетки) «Самой сладкой телеведущей» Елена Летучая
После каждого вручения, сладкой точкой был ритуал «Получи тортом в лицо» где звезда вызывала из зала жертву и кидала поклонника лицом в бисквит.
Апогеем вечеринки стала презентация самого большого в стране кейка, который не смогли внести в клуб и гигантский десерт пришлось презентовать на улице.
Более подробный материал и фото-отчет читайте и смотрите уже в ближайшие часы:;
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