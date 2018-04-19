Popcake.tv вручил премию «Самый сладкий в шоу-бизнесе»

Вчера в ночном клубе состоялся первый день рождения и вручение наград «Самый сладкий в шоу-бизнесе». Свои награды получили самые актуальные имена российского шоу-бизнеса и блогерского комьюнити.

В этот вечер количество калорий будет зашкаливало, от волшебных тортов, кейков, безе, макарони голова шла кругом. От ароматных ноток ванили, шоколада и корицы пробуждался аппетит, улучшалось настроение и мы забыли о диетах. Гости могли делать селфи у вкусного тортика, заедая удачные снимки шоколадными конфетами. После официальной части началось церемония.

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После каждого вручения, сладкой точкой был ритуал «Получи тортом в лицо» где звезда вызывала из зала жертву и кидала поклонника лицом в бисквит.

Апогеем вечеринки стала презентация самого большого в стране кейка, который не смогли внести в клуб и гигантский десерт пришлось презентовать на улице.

Более подробный материал и фото-отчет читайте и смотрите уже в ближайшие часы:;