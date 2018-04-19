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Жителей Карелии ловят на границе с контрафактной продукцией
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Жителей Карелии ловят на границе с контрафактной продукцией 

Карельские вести 25 минут назад
Граждане пытаются ввести в Россию мясо, рыбу и яйца.
В апреле на международном автомобильном пункте пропуска «Вяртсиля» пресечено несколько попыток ввоза из Финляндии гражданами сырой продукции животного происхождения без необходимых документов, сообщает Россельхознадзор. Такие нарушения регистрируются на государственной границе практически ежедневно.
Так, 14 апреля текущего года гражданка М. пыталась пересечь границу, имея в ручной клади говяжий фарш и свинину на кости, купленные в сопредельной Финляндии. В этот же день гражданка Э. везла домой в Петрозаводск не прошедшие термическую обработку финские деликатесы — свиной язык и лосось. Особой популярность в начале апреля пользовались яйца — их, как и всю другую не прошедшую термическую обработку животноводческую продукцию, без разрешения Россельхознадзора и без ветеринарных сопроводительных документов перевозить через границу нельзя.
Не соблюдая это ограничение, путешественник будет вынужден не только расстаться с продуктом, но и заплатить административный штраф от 500 до 1000 руб. вне зависимости от объема груза,
— говорится в сообщение Россельхознадзора.
По материалам: ptzgovorit.ru
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