Жителей Карелии ловят на границе с контрафактной продукцией

Граждане пытаются ввести в Россию мясо, рыбу и яйца.

В апреле на международном автомобильном пункте пропуска «Вяртсиля» пресечено несколько попыток ввоза из Финляндии гражданами сырой продукции животного происхождения без необходимых документов, сообщает Россельхознадзор . Такие нарушения регистрируются на государственной границе практически ежедневно.

Так, 14 апреля текущего года гражданка М. пыталась пересечь границу, имея в ручной клади говяжий фарш и свинину на кости, купленные в сопредельной Финляндии. В этот же день гражданка Э. везла домой в Петрозаводск не прошедшие термическую обработку финские деликатесы — свиной язык и лосось. Особой популярность в начале апреля пользовались яйца — их, как и всю другую не прошедшую термическую обработку животноводческую продукцию, без разрешения Россельхознадзора и без ветеринарных сопроводительных документов перевозить через границу нельзя.

Не соблюдая это ограничение, путешественник будет вынужден не только расстаться с продуктом, но и заплатить административный штраф от 500 до 1000 руб. вне зависимости от объема груза,

— говорится в сообщение Россельхознадзора.