Пластический хирург прокомментировал слухи об операциях Боярской

Не так давно Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым стали гостями на церемонии вручения театральной премии «Золотая маска». Для мероприятия «дочь мушкетера» выбрала черное платье с атласным низом и сильно декольтированном кружевным верхом. Несколько провокационный образ актрисы вызвал в Сети оживленные споры.

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Часть подписчиков засыпала Елизавету комплиментами. Почитатели таланта звезды отметили, что она выглядит очень естественно и заслуженно считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Однако нашлись и скептики, которые высказали сомнения относительно того, что красота актрисы такая уж натуральная и заподозрили ее в том, что она прибегла к помощи пластики. В качестве доказательств, они предложили сравнить свежие фото Елизаветы с более ранними снимками.

Дискуссии о том, сколько операций сделала звезда, прокомментировал специалист. Пластический хирург Валерий Стайсупов изучил фотографии Боярской и пришел к выводу, что звезда сделала только одну операцию — подкорректировала форму носа, сделав его тоньше и немного короче, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».