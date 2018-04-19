Выберите одного из человечков на дереве и узнайте правду о своем эмоциональном состоянии

Предлагаю вам на минутку отвлечься и пройти этот быстрый, но очень информативный психологический тест!

Его разработал британский психолог Пип Уилсон для детей младшего школьного возраста как способ проверить, как ребенок освоился в школьном коллективе. Через некоторое время было обнаружено, что этот тест прекрасно подходит и для взрослых людей. Он простой, но очень эффективный! С его помощью вы быстро определите свое эмоциональное состояние на данный момент и сможете со стороны посмотреть, какое место вы занимаете в своем окружении.

Итак, внимательно посмотрите на изображение дерева. Каждый человечек на картинке имеет свое место и занятие. Доверьтесь сердцу и по его подсказкам выберите, где на этом дереве находитесь вы? Под каким номером?

Выбрали? Тогда пришло время узнать результаты!

Если вам понравился человечек:

№ 1, 3, 6 или 7 — это значит, что вы очень целеустремленная личность, которая не боится трудностей. Через все преграды вы храбро идете вперед и не расстраиваетесь, если где-то совершили ошибку.

№ 2, 11, 12, 18 или 19 — вы общительный и дружелюбный человек, которому всегда удается поддержать разговор и дать хороший совет. Вы готовы в любой момент прийти на помощь и оказать дружескую услугу.

№ 4 — среди других вас выделяет устойчивая жизненная позиция. Вы хотите добиться успеха и признания, не прилагая к этому особых усилий.

№ 5 — вы устали, чувствуете недомогание и недостаток жизненных сил. Ваш запас энергии на исходе.

№ 8 — вы надолго ушли в себя, поэтому вам сейчас тяжело заставить себя сосредоточиться на работе.

№ 9 — это человек-фейерверк и душа компании, которому больше всего на свете нравятся приключения.

№ 10 или 15 — вы нашли свое место в жизни, быстро адаптируетесь, и сейчас вам комфортно находится в своем окружении.

№ 13 или 21 — вы очень замкнутый в себе человек, который часто переживает и тревожится. Сейчас вы не расположены к общению и контактам с другими людьми.

№ 14 — вы стремительно летите в эмоциональную пропасть. Вероятно, что сейчас вы переживаете депрессия или сложный внутренний кризис.

№ 16 или 17 — вам надоело постоянно помогать другим и поддерживать кого-то. Если в положении этих человечков вы видите не столько поддержку, сколько объятия, то именно этого вам очень не хватает в своей жизни. Вы хотите внимания, заботы и тепла.

№ 20 — этот человечек обычно привлекает к себе людей с немного завышенной самооценкой. Вы прирожденный лидер, поэтому вам хочется, чтобы все прислушивались к вашим советам и считались с вашим мнением.

Обратите внимание на полученные результаты — в таком состоянии вы находитесь в настоящий момент. Пора что-то менять, или у вас наоборот все идет как по маслу? Не знаю, что получилось у вас, но у меня результат действительно похож на правду!

Поделитесь этим необычным тестом с друзьями, им тоже будет интересно его пройти!