7 советов, как вернуть энергию и жизненную силу

Потеря жизненной силы может быть вызвана разными причинами. Если вы знаете, почему перестали радоваться новому дню, — решить проблему будет проще. А что, если сил остается все меньше, а почему так происходит, вы не догадываетесь? Тут есть 2 варианта действий. Можно определить причину потери сил и устранить ее либо ударить сразу по всем фронтам, проведя профилактические работы в каждой сфере. Выбор за вами. Начните с простого: обратите внимание на подзаголовки статьи, возможно, вы узнаете причину, которая привела вас в состояние апатии.

Питание

Питание — способ пищевого поведения, которого мы придерживаемся на автомате. Если вы успели стать любителем ЗОЖ — вы ежедневно питаетесь по правилам и не чувствуете дискомфорта. То же самое касается любителей фастфуда — раз привыкли жевать жареное, то делаете это постоянно. Но организм, хоть и поддерживает ваши привычки, остается недовольным. Определите, влияет ли ваше питание на самочувствие.

Есть несколько способов. Первый называют «американским». Американские исследователи рекомендуют есть красное мясо не более одного раза в неделю, поскольку оно тяжело переваривается. Если вы вегетарианец — восполняйте недостаток белка, употребляя в пищу фасоль и чечевицу. Еще в США рекомендуют исключить фастфуд или употреблять картофель фри и гамбургеры не чаще одного раза в месяц.

По японским правилам действовать нужно иначе. Японский врач и ученый Мичио Куши предлагает вернуть силы и любовь к жизни, используя способ питания японских монахов. Их жизнь длится 90-97 лет, а здоровье отличается крепостью. Монахи отказываются от мяса, молока и сахара. Употребляют в пищу овощи и злаковые, а также рыбу и морепродукты (один-два раза в неделю). Как вам такой вариант?

Поменять пищевые привычки сложно. Начинайте постепенно. Откажитесь от ежедневного употребления мяса, снизьте количество сахара и забудьте про часть молочных продуктов. Со временем вы примете новый образ жизни. Помните фильм «Убить Билла — 2»? Там Ума Турман карабкалась по ступенькам, разбивала пальцы в кровь и носила воду монаху. И это спасло ей жизнь.

Личная жизнь

В каком она состоянии? Здесь может быть множество вариантов, главное — чтобы ни один из них не был затянутым или «зомбирующим». У вас могут быть романтичная стадия общения, длительные отношения со второй половиной, период расставания или конфликта. Все варианты имеют место быть. Но вот если вы три года — в безуспешном поиске любви в социальных сетях или продолжаете цепляться за разрушающие вас отношения, следует задуматься. Вам поможет вопрос самому себе: смогу ли я быть в такой ситуации всю жизнь? Если ответ — «нет», значит, нужно усилием воли поменять хоть что-то. Иначе вы окажетесь в энергетическом вакууме.

Физическая активность

Сидячая работа и лежачие выходные — лучший способ потерять энергию. Психологам известно, почему вы не двигаетесь с места: при воспоминаниях о тренажерном зале, физкультуре и беге, становится нехорошо. Но выбор упражнений зависит от вас. Если вы не любитель активностей, выберите тот вариант нагрузки, который вам по плечу. Сделайте себе приятное: сходите в бассейн, на йогу, пилатес, теннис. Освойте вид спорта, о котором мечталось.

Единственная опасность — ваш оптимистичный настрой сменится разочарованием, когда вы не найдете времени для занятий спортом: час на тренировку, час на дорогу, час на сборы. Учтите это сразу: чтобы получить энергию, нужно принести в жертву время.

Хобби

Как давно вы делали что-то своими руками? Креативите ли вы в свободное от работы время? Есть ли дело, которое вас отвлекает от рутины и суеты? У каждого из нас должно быть «занятие силы». Не относитесь к совету легкомысленно. Если хотите, чтобы энергия вернулась, верните свою индивидуальность. Только не ограничивайтесь штампами: вышивание крестиком, аппликации, вязание. Можно разводить жуков, фотографировать кошек, писать рассказы из десяти слов, играть на губной гармошке. Лишь бы вам нравилось. Дополнительным бонусом будут совместные занятия в группах «по интересам». Там можно делиться успехами, участвовать в соревнованиях, общаться.

Карьера

Мы привыкли думать, что работа — способ остаться без сил и энергии. Не стоит забывать о том, что апатия и усталость — разные вещи. У вас может не оставаться сил, вы можете быть выжатым как лимон, но при этом довольным собой и энергичным. Какие ситуации на работе приводят к потере энергии?

Отсутствие поощрений и конструктивной критики со стороны руководства Неинтересное дело Обязанности, которые раздражают Недружелюбный коллектив Отсутствие перспектив Рутина Слишком большая нагрузка

Если некоторые пункты — о вас, нужно менять ситуацию. С руководством можно поговорить, коллектив настроить, перспективы увидеть. Многое зависит от вас. Энергия — это не только количество ваших сил, но и настрой, желание, мотивация. Если чувствуете, что увязли в работе и ничего изменить нельзя, поменяйте ее. Важно принимать такие решения осознанно. Начните с составления резюме и поиска вакантного места. Резкие шаги лучше не делать. Оцените свои способности объективно: что вы можете предложить работодателю? Насколько актуальны ваши знания в той или иной сфере? После того как новое место найдется, вы сможете уйти. Энергия вернется вместе с новыми задачами и адекватным руководством.

Общение

В общении важно не количество, а качество. Как часто мы ждем, пока собеседник завершит реплику, для того чтобы высказаться самим и продемонстрировать свою осведомленность во всех вопросах! Больше похоже на способ самоутверждения. Как вы общаетесь с близкими людьми, друзьями, незнакомцами в очереди или обслуживающим персоналом? Все эти люди хотят искреннего внимания.

Как вы думаете, много людей, которые вас полностью понимают? До мелочей? До легких перемен в настроении? Наверняка немного. Зато вы-то понимаете всех и каждого. Вы «знаете», «что он подумал», «что у нее на уме» и «почему они так поступают». Такой подход мешает людям сближаться по-настоящему. Каждый ставит штамп, спрашивает «как дела?» для галочки и навязывает свое видение мира.

Попробуйте изменить ваше личное отношение к людям. Найдите в них что-то интересное, необычное, то, чего раньше не замечали. Задавайте только вопросы, на которые не знаете ответ. Тогда вам будет интересно слушать собеседника и он почувствует это.

Упражнение: вспомните те ситуации, которые можно назвать самыми счастливыми и яркими в вашей жизни. Они могут быть связаны с детством или событиями недельной давности. Представьте их в мелочах. Наверняка во время этих состояний энергия была с вами. И этой энергии было достаточно. А теперь ответьте на вопрос: эти события были связаны с другими людьми? Скорее всего, да. Ведь эндорфины вырабатываются в момент, когда вас что-то объединяет с другими людьми. А эндорфины — это тоже энергия.

Психологическое состояние

Энергия — это желание что-то делать, мотивация, стремление, чувство жизни внутри. Если энергия пропала, дело может быть в депрессии. Депрессия — защитный механизм, который ограничивает ваши желания с целью сберечь вас «от внешнего мира». Вы сидите дома грустный, зато целый и невредимый. Такая реакция может включиться в ответ на стресс или психическую травму. Если все вышеперечисленные советы не помогли, обратитесь к профессиональному психологу. Но сначала следует попробовать поменять ваши привычки — начните прямо сейчас.