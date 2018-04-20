Дерзость, зубастость, «иркутскость». Как москвичи бренд Иркутска искали

Московская компания с британскими корнями наконец презентовала новый бренд Иркутска, над которым работала с прошлого года, и за который получила больше миллиона бюджетных рублей. Бренд получился, как говорят сами авторы проекта — дерзким, а реакция на него со стороны иркутской общественности, прямо говоря — агрессивно негативной.

И это немудрено — в концепции нет тех традиционных элементов, с которыми жители города привыкли его ассоциировать: деревянных наличников, которые сейчас модно изображать на любых сувенирах, Байкала, нерп-милашек и даже Бабра.

В том, что же предложили положить в основу бренда города и почему это понравилось не всем его жителям, разбирался корреспондент «АиФ-Иркутск» , который побывал на «горячей» презентации.

Заряжать и будоражить

Ту концепцию, которую предложили Иркутску столичные жители, сложно описать одним и даже парой слов — их пояснения затянулись больше, чем на час. Они сходу заявили, что искали ту «иркутскость», о которой сами иркутяне, возможно, не знают и что важно — она не должна им нравиться. Бренд, по версии авторов проекта, должен заряжать и будоражить — чтобы турист захотел приехать в город, несмотря на те немалые временные и финансовые ресурсы, которые ему придётся потратить на дорогу, притом приехать именно в Иркутск, а не на Байкал. Тем более сама столица Приангарья заряжать и будоражить, как считают исследователи, может.

Как отметил гендиректор компании-разработчика Александр Гранд, сейчас Иркутск занял удобную позицию города, обслуживающего озеро, и это он считает неправильным. Свою концепцию позиционирования города он попытался выразить коротким слоганом «Включайся!», заметив, что ещё лучше суть дерзкого Иркутска передало бы слово «Врубайся!», но в контексте бренда оно звучало бы слишком грубо и как-то «по-зоновски».

К такому слогану исследователи пришли, переосмыслив прошлое и настоящее города. Как уточнил Гранд, декабристы, например, символизируют волю, авиация, с которой связан Иркутск, — отрыв от земли, даже деревянное зодчество выражает крутой нрав иркутян, которые хотели создать камень из дерева, чтобы провинциальный город мог считаться столичным. Также московских специалистов вдохновило «электричество» — оно есть как в мощи ГЭС, так и в самих горожанах, дополнительно «заряженных» ещё и Байкалом.

Как следует вдохновила столичных жителей ещё и ломанная архитектура Владимира Павлова , дома, построенные по проектам которого, как будто бы разобраны и заново сложены по частям. Его авторству принадлежит, например, дом-корабль в микрорайоне Солнечном.

Простой доступный авангард

Из такой «зубастой» концепции родился и свободолюбивый визуальный стиль, в котором исследователи предлагают оформлять городские улицы, вывески и рекламу. По мнению арт-директора проекта Сергея Клещёва, лучше всего областному центру подойдут строгий, чёткий шрифт без лишних завитков (притом буквы можно располагать хоть по кругу, хоть задом наперёд), абсолютные геометрические формы, натуральные материалы. А также (и это вызвало больше всего вопросов) — синтетические, даже электрические цвета: красный, синий, зелёный. Ну, и пара нейтральных: чёрный, белый. Это всё авторы проекта назвали простым доступным авангардом.

Чтобы привлечь больше туристов, иркутянам порекомендовали придумать какой-нибудь смелый фестиваль, наподобие Burning man, который каждое лето проводят в американской пустыне, а также открыть «Бабршоп», где можно продавать стильные сувениры с символикой города туристам. Похожий магазин есть в Берлине — там продают подарки с изображением Ампельмана — светофорного человечка в шляпе, который стал символом восточной Германии.

Почему не «врубились»?

После того, как презентация закончилась, зал какое-то время недоумённо молчал, но через минуту случился «взрыв» — общественникам концепция не понравилась и они начали наперебой её критиковать.

«Знаете, если бы мне показали всё это и спросили: «Поедешь в этот город?» Я бы ответил: «Ни за что!» — сказал председатель Общественной палаты города Юрий Коренев , а затем встал и ушёл.

«Где же здесь Иркутск? — кричали те иркутяне, что остались в зале. — Где же уникальность? Так можно оформить любую столицу в Европе и никто даже не поймёт, что это про Иркутск! Уровень агрессии в городе и так зашкаливает, а вы нам её культивировать предлагаете?»

Появилось ощущение, что общественники, не согласные с «дерзким» видением Иркутска, где всё якобы не по правилам, и где все всегда с чем-то не согласны, смотрели в концепцию, как в зеркало, но упорно не хотели признавать сходства. Сами иркутяне может быть и желают видеть город этаким «пряником» с кружевными наличниками, со сказочным добрым Бабром и мощным Байкалом под боком, который дарит жителям спокойствие и гармонию, но на деле Иркутск оказывается не «белым и пушистым», а колким и протестным. И это не плохо — просто особенность, и даже логичное последствие сурового климата, в котором мы живём. Это подметили и столичные гости.

«Когда мы приехали в город впервые, поняли, что он не для расслабления, и не для комфортного «доживания», как, например, Краснодар (а столице Кубани компания также придумывала позиционирование — прим. ред.). Это центр развития Сибири, город-перфоманс, город-карнавал», — описывал свои наблюдения Гранд.

«А где же, простите, этника?»

Некоторые горожане согласились, что в концепции «что-то есть», но всё равно «чего-то не хватает». Так, президент Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров Роза Халтуева признала несколько идей удачными, но спросила у разработчиков: «Где же этника?» Почему они не отразили в концепции связь культур и восточный колорит? На что получила ответ от иркутских коллег из зала: «Этника — это особенность Улан-Удэ, Казани, Уфы, но, увы, не наша».

В этнике, кстати, московская компания толк знает — её специалисты, к примеру, придумали туристический бренд для Казани Visit Tatarstan, который многие эксперты туротрасли признают очень удачным. А вот предложения, которые исследователи высказали для Минска, напротив, часто критикуют — об этом москвичам в очередной раз напомнили и в Иркутске.

Впрочем, тот бренд, который теперь есть у столицы Приангарья, никому силой навязывать не собираются. Как отметил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников , концепция — не догма и не абсолют, обязательный к применению.

«Это часть большой мозаики, из которой складывается представление о нашем городе. Причем эта часть направлена именно на туристическую индустрию, для привлечения туристов в Иркутск. Я уверен, что найдутся компании, которые будут использовать полученные результаты в своей работе», — отметил Барышников.

С ним согласился иркутский фотограф и фотохудожник Анатолий Бызов, который назвал работу гостей интересной.

«Я раньше не сталкивался с таким видением Иркутска, и то, что было представлено, меня заинтересовало. Есть что обсудить, о чем поспорить, но в целом необходимо двигаться в этом направлении», — резюмировал он.