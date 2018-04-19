В Иркутске презентовали новый «дерзкий» бренд города

Специалисты московской компании презентовали новую концепцию бренда и визуального стиля Иркутска, над которой работали с прошлого года. На презентации присутствовал корреспондент «АиФ-Иркутск» . Как отметил гендиректор организации-разработчика Александр Гранд, одним словом ключевую идею бренда города можно сформулировать слоганом «Включайся!». Авторы проекта увидели Иркутск «дерзким, заряженным городом, где можно делать невозможное».

«При создании проекта мы основывались на переосмыслении города, а не на иллюстрации того, что есть. Когда мы проводили исследование, не брали понятия, с которыми сами жители ассоциируют Иркутск, буквально, а смотрели, что они на самом деле значат. Например, образ декабриста ассоциируется с волей, деревянное зодчество — с желанием создать камень из дерева, чтобы поднять статус города до столичного, авиация — с отрывом от земли. Результаты исследования показали, что Иркутск — город не для расслабления, и не для комфортного «доживания», как Краснодар. Это центр развития Сибири, дерзкий город-перфоманс, город-карнавал. Оказывается, что смысл «иркутскости», который мы искали, — во включении», — пояснил Гранд, отметив, что разработчики вдохновлялись также темой доступного электричества и архитектурой Владимира Павлова

Из этой концепции родился и визуальный стиль, придерживаться которого специалисты рекомендуют в оформлении города. Они назвали его простым доступным авангардом. Как рассказал арт-директор программы создания бренда города Сергей Клещёв, разработчики предложили использовать для оформления вывесок, рекламы, элементов декора улиц простой строгий шрифт, чистые, но не природные, а скорее синтетические, неоновые цвета (зелёный, синий, красный, белый, чёрный, коричневый), а также натуральные материалы и абсолютные, чёткие геометрические формы. Деревянное зодчество и бабра, которых сами иркутяне считают символами Иркутска авторы проекта предложили «вписывать» в эту концепцию, например, при создании сувениров для туристов.

Концепция и визуальное оформление, предложенные московскими специалистами, вызвали у иркутской общественности много вопросов — после презентации случилась бурная дискуссия. Общественники заявили, что концепция не учитывает историю Иркутска, его уникальность, также ей не хватает элементов этники.