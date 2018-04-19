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Депутаты: беременных нужно штрафовать за курение и алкоголь
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Депутаты: беременных нужно штрафовать за курение и алкоголь 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Закон должен защитить детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей. Он установит ответственность и за продажу, и за употребление алкоголя и табака, сообщает РИА Новости. За розничную продажу беременным запрещенных веществ назначат штраф до 1 миллиона рублей, а самих женщин будут штрафовать на 3 — 5 000 рублей. Проект также предполагает постановку на особый профилактический учет будущих мам, которые употребляют спиртное или курят. Врачи считают, что такие строгие меры оправданы: табак и алкоголь легко проникают через плацентарный барьер и наносят непоправимый вред будущему малышу.
А недавно депутаты предложили отправлять молодых отцов в оплачиваемый
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