Депутаты: беременных нужно штрафовать за курение и алкоголь

Закон должен защитить детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей. Он установит ответственность и за продажу, и за употребление алкоголя и табака, сообщает РИА Новости . За розничную продажу беременным запрещенных веществ назначат штраф до 1 миллиона рублей, а самих женщин будут штрафовать на 3 — 5 000 рублей. Проект также предполагает постановку на особый профилактический учет будущих мам, которые употребляют спиртное или курят. Врачи считают, что такие строгие меры оправданы: табак и алкоголь легко проникают через плацентарный барьер и наносят непоправимый вред будущему малышу. А недавно депутаты предложили отправлять молодых отцов в оплачиваемый