Не все потеряно? Зейн пришел в гости к… Джиджи Хадид

Около месяца назад Джиджи Хадид (22) рассталась со своим бойфрендом Зейном Маликом (25), с которым встречалась почти три года.

https://www.youtube.com/watch?v=J-dv_DcDD_A Через пару недель после расставания Зейн снял клип на новую песню, в котором поцеловал очень похожую на Джиджи модель, а потом заявил, что будет любить Хадид всегда.

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И сегодня Малика сфотографировали у входа в нью-йоркские апартаменты Джиджи. И выглядел он очень довольным. Воссоединение? Скоро узнаем.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-vse-poteryano-zejn-prishel-v-gosti-k-dzhidzhi-hadid/