7 советов, как поменять профессию в зрелом возрасте

В юности всегда кажется, что все дороги открыты, горизонты чисты и безграничны и можно пробовать, ошибаться и резко менять направление собственной жизни в любой момент. С возрастом цена ошибки увеличивается, мы обрастаем семьей, обязательствами, страхами и комплексами, полученными из опыта неудач за долгие годы.

Тогда начинает казаться, что поменять что-то очень сложно или вовсе невозможно — но как быть в ситуации, если нынешняя работа перестала устраивать совершенно? Можно ли решиться сменить профессию в зрелом возрасте и что для этого нужно, если страх перемен не дает двигаться дальше, но очевидность изменения давно понятна?

Не бойтесь ошибаться

Если человека не устраивает его профессия или конкретное место работы, самое худшее для него — это представить и понять, что изменить никогда ничего не удастся. Многие из нас дают себе всего один шанс или одну попытку, боясь совершить ошибку. Единственный выход при таком подходе — не делать вообще ничего, и это куда страшнее реальных изменений, которые и впрямь могут пойти вовсе не так, как вы себе запланировали. Разумеется, лучше всего совершать любые ошибки, нарастив некую «подушку безопасности», так что к переменам стоит хотя бы минимально подготовиться.

Биографии успешных людей подтверждают: практически все они обладают опытом ошибок и неудач в любом возрасте. К ним всегда стоит быть готовыми, но воспринимать их не ошибками, а новым важным опытом, который поможет двигаться дальше.

Откажитесь от вредных привычек

Чувство вины и уныние тоже входят в список. Часто мы знаем, чего конкретно хотим от перемен, но банально не хватает энергии, чтобы сделать первый шаг. Правильный режим, здоровое питание, достаточный сон кажутся банальностью, но нельзя искать способы освоить новую профессию, при этом полночи жалея себя и одновременно обвиняя и запивая эти ощущения вином. Дорога к работе мечты будет короче и проще, если видеть ее радостными и трезвыми глазами.

Определите свою успешную сферу

Разработайте простой алгоритм поиска своей успешной сферы — зона вашего роста находится на пересечении трех сфер: вы занимаетесь тем, что вам нравится, вы делаете то, что у вас получается, и то, за что вам готовы платить деньги. Чувство неудовлетворенности работой возникает потому, что многие люди находятся в зоне «за что готовы платить».

Стоит написать, например, по 50 вещей в три списка: те, что нравятся, получаются, за них платят. А потом просто сложить их вместе. Непременно окажется, что хотя бы два-три-пять совпадений существуют, просто вы их не умели или не смели замечать.

Двигайтесь в этом направлении

Дальше нужно тщательно обдумать каждое из полученных направлений. Как вы видите свою идеальную роль в новой профессии? Наемная работа, собственный бизнес или фриланс — какими компетенциями и навыками вы уже обладаете, какие из них необходимо подтянуть? В этот момент вы заново знакомитесь с самим собой и своими реальными возможностями. Соберите как можно больше историй успеха из выбранной сферы — и проанализируйте, что конкретно делали люди для достижения цели.

Нельзя делать только одного — сидеть и ждать, что кто-то придет и куда-то вас позовет. Для начала нужно разобраться с самим собой и хотя бы минимально озвучить себе и миру свои потребности и возможности — контакты довольно скоро будут возникать словно из ниоткуда.

Не заставляйте себя терпеть

Если в данный момент вы не способны испытывать удовольствие в своей профессии, ее нужно покинуть как можно скорее. Не стоит обрекать себя на страдания. Проблемы со здоровьем, распадающиеся семьи — результат того, что люди заставляют себя терпеть на работе. Поскорее ставьте себе целью накопить «подушку безопасности» — и меняйте направление. В зрелом возрасте — особенно, пока ситуация не вышла из-под контроля окончательно.

Иногда настоящий кризис после неожиданного ухода с места работы «в никуда» оказывается очень мощным стимулом и мотивацией — человек резко молодеет, умнеет и замечает новые возможности, которые можно использовать для овладения новой профессией.

Забудьте о возрасте и статусе

Во многом переменам мешает психология человека: чем больше достигнуто на старом месте, тем сложнее его оставить. Вы приходите в новую сферу, обладая наработанной репутацией и навыками, вас никто не знает, и вы вынуждены заново доказывать себе и окружающим свою состоятельность.

Легких изменений не бывает, но и трагедии из этого делать не стоит. Да, это выход из зоны комфорта, это отказ от привычного и удобного — но и приз в конце пути трансформаций может быть очень соблазнительным. История знает множество примеров того, как люди после 40, 50, а то и 60 лет начинали жить заново, сменив сферу деятельности и профессию — но многим просто удобнее поставить на себе крест уже в 25 лет и перестать верить в то, что можно хоть что-то изменить.

Не бойтесь снова начать учиться

Да, это может показаться забавным — но среди молодежи в различных учебных заведениях порой можно встретить взрослых и зрелых людей, которые отправились за сменой профессии. Если вы чувствуете, что вам не хватает знаний в конкретной сфере — идите и получите новое образование, сколько бы лет вам ни было. Сейчас существует множество бесплатных дополнительных программ и курсов, которые позволяют получать новые знания и новую профессию даже не выходя из дома и не мешая текущему рабочему графику. «Корочки» и сертификаты часто не играют никакой роли — гораздо важнее то, что вы действительно знаете и умеете.