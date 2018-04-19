Рыбоконсервный комплекс «Роскон» из Пионерского отметил 10-летний юбилей

Одному из крупнейших рыбоконсервных комплексов региона исполнилось десять лет. Предприятие «Роскон» из Пионерского известно широкой линейкой рыбных деликатесов. А шпроты, которые производят в его цехах, единственные в области удостоены российского знака качества.

Треть российских консервов производится в Калининградской области. Сейчас мы находимся на одной из линий предприятия «Роскон», которое выпускает сорок процентов от всего калининградского объёма. Мощности завода — это 96 миллионов банок ежегодно. Вот, к примеру, скумбрия с овощным гарниром в томатном соусе.

Основное сырьё для производства консервов — океаническая рыба, наряду со скумбрией это сардина и сардинелла. Среди прочих деликатесов копчёная мойва, филе трески, пеламиды, как в масле, так и в соусе. Готовый ассортимент — это десятки наименований. Особая гордость завода — шпроты. Они удостоились государственного знака качества.

Такой широкую линейку продуктов выпускают три линии производства. Сырьё размораживают в специальных установках паром, а не водой.

Ольга Сподрина, начальник производства:

— Параметры устанавливаются автоматически и контролируются операторами в зависимости от вида поступившего сырья. Мы считаем, что такой способ разморозки позволяет сохранить большее количество полезных веществ.

Большинство операций автоматизировано. Но вот разделка происходит вручную, а перед попаданием в банку рыба проходит тщательный контроль. Персонал завода следит за тем, чтобы в таре оказалось нужное количество продукта.

Екатерина Евграфова, оператор весового контроля:

— Ни на одном предприятии нет такого весового контроля. Банки с пониженным весом отсортировываются, что исключает возможность прохождения банок с недовесом. Они отсортировываются автоматически и докладываются кусочки вручную.

Комплекс «Роскон» открылся в 2008 году. На протяжении десяти лет предприятие регулярно удостаивалось наград, качество его продукции получило признание на международных выставках и на столах россиян. В ближайших планах расширение производства, что даст городу Пионерскому новые рабочие места.