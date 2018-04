Мемы, тверк и гифки: «Баскин Роббинс» запустил новую рекламную кампанию в США

Американский производитель мороженого «Баскин Роббинс» запустил новую рекламную кампанию, ориентированную на поколение Z. Радость от поедания легендарного мороженого креаторы отразили через популярный мем.

Эмоциональная кампания бренда «Баскин Роббинс» запустилась в США. Основа коммуникационной платформы — мем Got Me Like, так знакомый современной молодежи не только в Америке, но и в России.

Яркие рекламные ролики и принты передают неподдельную радость потребителя: за поеданием мороженого герои ролика танцуют тверк и вог и восхищаются тортами из мороженого в забавных гифках.

Кампания разработана агентством 22squared совместно со студией Psyop. Вместе креативщики создали более 50 анимаций.

«Мы хотели создать такую кампанию, которая привлечет внимание и заставит людей воспринимать с детства знакомый бренд по-другому, ведь поколение Z больше ценит впечатления, а не что-то материальное. В этом нам помогла команда Psyop, которая создала совершенно новый язык для «Баскин Роббинс» — понятный молодой аудитории, но в то же время не противоречащий уже традиционному позиционированию. По сути, это современное выражение классического продвижения», — поясняет Курт Мюллер, креативный директор 22squared.