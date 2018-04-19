Было — стало: куда пропала и как сейчас выглядит некогда звезда ТВ и секс-символ нулевых Маша Малиновская

Красавица из Смоленская приехала покорять Москву в 2002 году. Карьера белокурой Маши складывалась более, чем успешно. Она стала ведущей на музыкальном телеканале МУЗ-ТВ. Малиновская вела несколько передач.

На тот момент Малиновская была признана одной из самых сексуальных ведущих и женщин. Маша украшала обложки журналов, о ней мечтали тысячи мужчин.

Но несмотря на всеобщую любовь, Машу ждала непростая женская судьба. Браки, расставания, аборты, неудачная пластика, внебрачный сын от таинственного мужчины. А чуть позже Малиновская, по мнению московской тусовки, пристрастилась к алкоголю и запрещенным препаратам, а потом и вовсе исчезла со всех радаров. В эфире передачи «Секрет на миллион» Маша рассказала Лере Кудрявцевой о том, что ее мама, услышав новости о том, что ее дочь наркоманка, попала в больницу с сердечным приступом. Черная полоса в жизни Малиновской продолжилась. От нее отвернулись друзья, а скандальная слава лишила ее работы. Сейчас Маша выглядит вот так.

После обвинений в наркомании Маша начала снова появляться на ток-шоу, доказывая на всю страну, что все это — ложь. Но путанная речь, странное произношение слов, блуждащий взгляд лишь укрепили мнение зрителей в том, что у Малиновской проблемы. И даже сданные чистые анализы не переубедили публику. Маша уверяет: она ничего не употребляет, аргументируя это тем, что у наркоманов нет лишнего веса, а она же сейчас с ним активно борется. Как бы то ни было, работы в настоящий момент у Малиновкой нет. В соцсетях телеведущая публикует свои архивные фото, на которых она настоящий секс-символ, та, которую и полюбила публика в свое время.

Сейчас Маша мечтает вернуться на телевидение и снова стать счастливой. Удастся ли ей это, покажет время.

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Фото:Instagram, Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Anna Salynskaya / Gennadii Usoev / Ali Magomedov / Igor Primak / Alexander Keltik / Valery Gorokhov / Stanislav Zhdanov