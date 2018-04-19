Как приклеить зеркало к стене?

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Эффективно заменить направляющие, петли и шурупы способен монтажный клей. Важно лишь выбрать специализиро­ванный состав, который не при­чинит вреда амальгаме.

Монтажные клеи для зеркал, а также зеркальной мозаики, зеркальных плиток и огромных зеркальных полотен обладают множеством достоинств:

не разрушают металлизированную тыль­ную поверхность зеркал;

обладают высокой адгезией к большинству строительных материалов;

затвердевая, образуют соединение, устойчивое к деформациям основания, колебаниям температуры и влажности воздуха, что позволяет использовать их в любых помещениях квартиры;

обеспечивают высокую прочность и долговечность клеевого шва.

Монтажная клейкая лента (Scotch) 0,025 × 1,25 м (235 руб.). Фото: Scotch

Стоит учитывать, что 1 м² зеркального полотна толщиной 4–6 мм весит 11–16 кг. С помощью клея даже непрофессионал за несколько минут приклеит зеркало средней тяжести (площадь самых востребованных изделий редко превышает 0,5 м², а их масса — 5–6 кг). Главное, точно соблюдать рекомендации производителей. И тыльная сторона зеркала, и стена должны быть сухими, обезжиренными (уайт-спиритом, ацетоном или бензином), очищенными от пыли и грязи. Оптимальная температура в помещении — от 10 до 30 °С. Чем ниже температура, тем больше время твердения клея.

После приклеивания зеркала на стену специализированным монтажным клеем в течение нескольких минут допускается корректировка его положения, чего нельзя сделать при фиксации изделия с помощью двусторонней клейкой ленты.

Монтажная двусторонняя клейкая лента (Unibob) 0,019 × 5 м (200 руб.). Фото: Tesa

В основе большинства монтажных клеёв для зеркал — синтетический каучук и смолы в органическом растворителе. При работе с ними используют контактную схему. Состав наносят на тыльную сторону зеркала полосками (в случае с массивными изделиями распределяют по ней зубчатым шпателем), после чего прикладывают его к стене и разъединяют. Выждав несколько минут, за которые улетучивается растворитель и масса становится липкой, вторично соединяют склеиваемые поверхности, получая прочное, функциональное клеевое соединение. Процесс желательно вести в хорошо проветриваемом помещении, вдали от любых источников огня. Монтажный клей подходит и для фиксации крупноформатных зеркал, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Фиксация зеркала на стене специальным монтажным клеем

Клей с помощью пистолета наносят на заднюю поверхность зеркала полос­ками шириной 5–7 мм, через равные интервалы около 5 см и на расстоянии 4 см от края.

Фото: Soudal

После этого зеркало прижимают к стене и немедленно отсо­единяют. Подождав несколько минут, вновь с силой соединяют склеиваемые поверхности. Излишки клея удаляют салфет­кой Swipex (Soudal). В случае монтажа крупногабаритного зеркала его фиксируют до полного отверждения клея (на 24 ч).

Фото: Soudal

Обзор клеёв для зеркал

Наименование

«Tytan Professional для зеркал»

«Клей для зеркал 47А»

MirrorFix

«Quelyd Мастификс для зеркал»

«Зеркало»

«Клей монтажный для зеркал»

Производитель

Selena

Soudal

Penosil

Bostik

Krass

Poli-R Срок годности, мес Термостойкость после отверждения

От –20 до 70 С°

От –20 до 60 С°

От –15 до 60 С°

От –20 до 90 С°

От –20 до 60 С°

Упаковка

350 г 300 мл 310 мл 310 г 300 мл 280 мл Цена, руб.

Монтажная лента (Tesa) 0,019 × 5 м (479 руб.). Фото: Unibob

Монтаж зеркала двусторонней клейкой лентой

Клейкие ленты помогут быстро и надёжно зафиксировать небольшое зеркало (массой 2–6 кг) без таких трудоёмких операций, как сверление отверстий, установка крепежа, и очистка стены от следов клея. Поверхности соединяемых материалов остаются целыми и невредимыми. Защитный слой ленты удаляют прямо перед фиксацией. Кстати, она должна быть максимально точной, так как впоследствии изменить расположение зеркала будет невозможно. Если потребуется снять зеркало со стены, проще всего это сделать стальной проволокой или леской, которую заводят за зеркало и разрезают основу ленты.

Двустороннюю самоклеящуюся ленту размещают на тыльной стороне зеркала равномерно по всей плоскости несколькими отрезками так, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны