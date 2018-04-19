На волю: 5 out-door тренировок, в которые вы влюбитесь этим летом

Плавание в открытом бассейне: для тонуса кожи и хорошего настроения

Считаете дни до отпуска, чтобы вдоволь наплаваться в тёплом море или окунуться в ледяные воды горного озера? Плавание в открытой воде в любую погоду — возможность, которая совсем рядом. В бассейнах под открытым небом круглый год поддерживается комфортная температура воды. Плавать можно и под жарким солнцем, и под проливным дождём, и под снегопадом. Но приятнее всего — ускорить наступление лето и открыть свой персональный «пляжные сезон» в середине весны.

Фитнес-бонус плавания

В открытых бассейнах можно заниматься не только плаванием, но и всеми возможными водными видами спорта, а также аквааэробикой.

Велосипед: для возвращения в форму после зимы

Если вы только подумываете о приобретении велосипеда — советуем поспешить. Самое время открыть сезон велопрогулок, а заодно приобрести полезную привычку ежедневных комфортных кардиотренировок. С этой целью лучше всего остановить выбор на фитнес-велосипеде.

Для фитнес-велосипеда характерны:

облегчённая конструкция

большие колёса

возможность варьировать нагрузку, выбирая подходящую передачу

комфортное сидение, подходящее для долгих прогулок

Фитнес-велосипед оптимален для поездок по городу, к нему легко привыкнуть новичку, а конструкция руля позволяет во время прогулки менять хват, прокачивая и мышцы рук.

Фитнес-бонус сайклинга

Велосипедная прогулка (сайклинг) — отличная разминка перед любой другой фитнес-тренировкой, и — что не менее важно — заминка после неё. Удачные сочетания: сайклинг плюс бег, сайклинг плюс плавание и сайклинг плюс дыхательные практики.

Скандинавская ходьба: для тренировок всей семьёй

В некоторых случаях из-за проблем со здоровьем активные занятия спортом противопоказаны. Но это не повод сидеть в четырёх стенах и отказаться от фитнеса. Один из самых щадящих, но в то же время — гармонично прорабатывающий мышцы всего тела, вид тренировок — скандинавская ходьба с палками.

За счёт опоры на палки (по виду они напоминают лыжные, но отличаются особой конструкцией рукоятей и наконечниками) снижается нагрузка на колени, в тренировку включаются практически все мышцы тела, выравнивается осанка и улучшается кровообращение.

Фитнес-бонус скандинавской ходьбы

Регулировать нагрузку очень просто: выбор темпа и маршрута, а значит и сложности тренировки, за вами. Горные тропы и высокая скорость ходьбы — для спортсменов, поддерживающих форму. Ровные тропинки парка — для реабилитации после травм и тренировок ради активного долголетия.

Out-door йога: для снятия стресса и поиска гармонии с природой

Для желающих постичь таинства древнейшей практики йоги, существует немало выездных программ, с возможностью заниматься йогой в горах или на берегу океана. Альтернатива этих дорогостоящих и требующих немало свободного времени туров — городские out-door тренировки. Многие фитнес-клубы в летнее время предлагают вместо занятий в зале — йогу на крыше.

Если не удалось найти класс йоги по душе, заниматься out-door можно и самостоятельно, под руководством онлайн-инструктора. Все, что потребуется — оплатить членство в онлайн-клубе, найти удобное место на природе с хорошим wi-fi-сигналом и расстелить коврик для йоги.

Кроме того, есть возможность присоединиться к групповым занятиям йогой в парках — соответствующих программ с каждым годом проводится всё больше.

Фитнес-бонус йоги:

Занятия йогой улучшают растяжку, поддерживают мышечный тонус и укрепляют иммунитет. А если заниматься йогой утром в парке, то прибавьте к этому пользу от регулярного принятия воздушных и солнечных ванн и эффект закаливания.

Тайцзи и цугун: для укрепления иммунитета

Древнекитайские практики саморазвития тайцзи и цигун, также, как и йога, это очень широкие понятия. Они включают элементы боевых искусств, дыхательной гимнастики, и многократное повторение «форм» — определенной последовательности плавных движений, напоминающих танец.

Такие тренировки, при условии, что они регулярны, не только улучшают физическую форму, но и учат концентрироваться, придают уверенность в себе и избавляют от накопившегося стресса. Занятия на свежем воздухе считаются предпочтительным вариантом. Большой плюс в том, что повторять формы можно самостоятельно в удобном месте. Парк — отлично подойдёт.

Фитнес-бонус тайцзи и цигуна

Одна из задач тайци и цигун — восстановление внутренней энергии и укрепление здоровья. Считается, что чем дольше человек практикует, тем лучше его организм справляется с нагрузками и тем крепче его иммунитет.

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