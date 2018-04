Трэвис Скотт целовал руки Кайли Дженнер на баскетбольном матче: видео

Кайли Дженнер простила своему возлюбленному Трэвису Скотту измены и прошлые обиды. Теперь в отношениях новоиспеченных родителей царит идиллия. Это можно видеть не только по их совместным фотографиям, но и видео, которое на днях появилось в Сети. Молодой человек сводил звезду реалити-шоу на баскетбольный матч, где их и подкараулили папарацци. В кадре видно, как Трэвис целует Кайли руки. Видимо, парень раскаялся в своих поступках.

Kylie and Travis yesterday?❤️ @kyliejenner @travisscott #kyliejenner #kendalljenner #jenner #kimkardashian #kanyewest #kimye #northwest #saintwest #chicagowest #khloekardashian #kourtneykardshian #kardashians #kuwtk #kyliecosmetics #thekylieshop #kendallandkylie #kkwbeauty #kimoji #goodamerican #likeforlike #like4like #followforfollow #follow4follow #gainpost #gaintrick #gaintrain #kingkyliemygigivideo

A post shared by յ'Տ?հ'Տ?k'Տ? (@kingkyliemygigi) on Apr 19, 2018 at 1:58am PDT Ранее в Интернете пробежал слух, будто Трэвис изменял Кайли, когда она была беременной. По словам инсайдеров, парень переспал с ее лучшей подругой. Младшая из Кардашьян не смогла перенести этот удар и ушла от изменщика. В феврале у нее родилась дочка Сторми, которая и примирила родителей.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Напомним, что влюбленные начали встречаться весной прошлого года после того, как Кайли рассталась с рэпером Тайгой. В сентябре в прессу просочились слухи о том, что звезда реалити-шоу беременна.