«В России до 40% муки производится незаконно»

«По данным Росстата, в 2016 году было произведено 9,7 млн тонн муки. Если исходить из норм потребления, установленных федеральным законом № 227-ФЗ „О потребительской корзине“, то, по оценкам Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП), производство пшеничной муки составляет в год примерно 13,5 млн тонн, плюс около 1,5 млн тонн — ржаной. Разница в цифрах — это и есть объем неучтенной муки, которая производится незаконно.

Необходимо пресечь незаконную предпринимательскую деятельность по производству порядка 40% муки в стране.

»Левая» мука производится на незарегистрированных кустарных мини-мельницах без соблюдения технического регламента и технологических требований из дешевого и низкокачественного, иногда небезопасного для здоровья зерна. На таких предприятиях, а их, по оценкам экспертов РСМКП, в стране порядка 7 тысяч, отсутствуют производственно-технологические лаборатории. Продукция обычно не соответствует санитарным требованиям.

К тому же, демпинг незарегистрированных мини-мельниц не позволяет нормально развиваться законопослушному мукомольному бизнесу, выпускающему качественную и безопасную продукцию.

Торгово-промышленная палата считает нужным определить реальные объемы производства муки и необходимого для этого сырья. Следует разработать новую методологию расчета данных Росстата по объемам производства и потребления зерна и продуктов его переработки с обязательным учетом всех производителей муки. Надо также распространить действие статьи 32 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» на все мукомольно-крупяные предприятия Российской Федерации, независимо от мощности и организационно-правовой формы.

Эта работа полностью отвечает поручению президента РФ по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2017 года о необходимости принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности».

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