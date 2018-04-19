Журнал Interni собрал дизайнеров в Милане

Вечер стартовал с приветственного коктейля и музыкального выступления Marlo acoustic duo. Кульминацией мероприятия стала дискуссия на тему современного дизайна в России. Модератором беседы выступи Антонио Алицци (Antonio Alizzi), Первый Вице-Президент ACMG, а участниками — известные итальянские дизайнеры и архитекторы: Ренцо Растелли (Renzo Rastelli), известный бизнесмен и Президент ARAN Cucine; Макио Хасуике (Makio Hasuike), основатель Makio Hasuike & Co: одной из первых студий индустриального дизайна в Италии; Стефано Боэри (Stefano Boeri), дизайнер и создатель проекта Bosco Verticale в Милане; Лаура Перетти (Laura Peretti), основатель StudioInsito и участница 16-ой Международной Биеннале архитектуры в Венеции.

Главная цель мероприятия — показать важность и растущее влияние России в мировом дизайн-сообществе. К примеру, во время дискуссии Лаура Перетти поднимет вопрос развития урбанистического дизайна как в Москве, так и в регионах России. Кроме того, специально для предстоящей Церемонии команда INTERNI привезла из Москвы официальную награду INTERNI DESIGN AWARDS, ежегодной Премии журнала, которая за 2 года существования проекта стала своеобразным «Оскаром» в сфере российского дизайна и архитектуры.

Приятным дополнением вечера стало кулинарное шоу от известного итальянского шеф-повара Алессандро Полвера (Electrolux Academy).

Мероприятие прошло при поддержке фестиваля «Русские Сезоны», который открывает новые возможности для межнационального диалога и демонстрирует, как культура выступает истинным Послом Мира. В 2018 году в рамках этого проекта Россия презентует богатство, самобытность и масштаб своей культуры для Итальянской аудитории.

Партнеры проекта: ARAN Cucine, iGreen Gadget, фестиваль «Русские Сезоны».