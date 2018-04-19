4 признака, что ты жесткий идеолог

В данном контексте мы рассматриваем идеолога как человека, который выдумывает примитивные, зачастую успокаивающие его идеи, которые выдает за единственно верную концепцию реальности. Делает он это, чтобы сформировать в своем сознании собственное узкое видение мира. Привлекательность такой идеологии заключается в защите от реальных проблем, с которыми сталкивается человек при жизни. Идеолог, неспособный дать объективную оценку ситуации, выбирает путь осмысления сквозь призму своей идеологии. Таким образом он считает, что правильно понимает ситуацию и способен с ней справиться. В этом смысле идеология больше напоминает не философскую концепцию, а болезнь, поскольку идеолог порой отрицает естественное положение вещей и использует идеологию, чтобы убежать от реальности, а не осмыслить ее.

1. Ты искажаешь оппозицию

Идеолог, полностью уверенный в своей правоте, формирует у себя в голове образ оппозиционной стороны в таком свете, что его правота лишний раз подтверждается. То есть когда идеологу приводят доказательства его неправоты или высказывают противоположное мнение, он понимает это по-своему, чем лишний раз подчеркивает безошибочность своей идеи. При этом идеолог воспринимает оппозицию в однобоком враждебном образе, что не позволяет ему трезво оценивать любой контраргумент. Поэтому, что бы ни говорили идеологу те, кто находится на противоположной стороне, он всегда будет считать себя правым хотя бы потому, что оппозиция в его голове априори представлена в негативном образе.

2. Твой IQ ниже 115 Иногда эмоциональные проблемы, выраженные в проявлении идеологий, связаны с наличием детской травмы, будь она физическая или эмоциональная. С возрастом эта травма преодолевается за счет сознательного осмысления жизни. Человек взрослеет и на многие вещи учится смотреть правильно и объективно. Но для этого необходимо владеть уровнем интеллекта не ниже среднего. Подобная теория может показаться спорной, но таково мнение психологов, которые занимаются данной проблемой. По статистике, людям, чей IQ ниже 115 (по какой шкале измерялся уровень интеллекта, оставим на совести ученых), не хватает умственного потенциала, чтобы переосмыслить свою детскую травму и принять жизнь концептуально верно. В результате они неизбежно выстраивают собственную идеологию, чтобы унять боль.

3. У тебя нездоровые отношения с родителями

Два человека, отношения с которыми больше всего влияют на нашу жизнь, — это отец и мать. Как утверждал Фрейд, если удастся построить правильный путь взаимодействия с родителями, начиная от доброжелательной диктатуры в детстве до настоящей дружбы в подростковой и взрослой жизни, тогда будет намного проще в дальнейшем находить общий язык с остальными людьми. Если же отношения в семье неправильные, то у человека созревает тревога, которая накапливается к моменту взросления. В этом случае он зацикливается на идеологии как способе излечения от тревоги.

4. Ты прагматик

Прагматики, которые считают себя выше идеологических предубеждений, как правило, являются самыми большими идеологами. В философском смысле прагматизм как истина, закрепленная практикой, противопоставляется религии. Но если рассматривать религию (в случае ее осознанного выбора) как инструмент нравственной фильтрации человеческих поступков, то отрицать религию — значит не принимать общественную норму морали. То есть прагматик допускает лишь собственную формулу правоты, и другой для него не существует. А непринятие чужой стороны как раз и считается одним из качеств идеолога.