В архангельском торговом центре «Макси» арестовали детскую одежду

В архангельском торговом центре «Макси» судебные приставы арестовали магазин одежды. Причина — крупные долги у хозяйки отдела.

Архангельская предпринимательница, занимающаяся реализацией детской одежды, для этих целей арендовала помещение сначала в ТЦ «Титан-арена», а затем — в «Макси». Однако, переехав в другой торговый центр, бизнес вумен не расплатилась с прежним арендодателем, задолжав за аренду более 1,7 млн рублей. Деньги пришлось взыскивать в судебном порядке.

В ходе работы по данному исполнительному производству судебный пристав наложил арест на банковский счёт должницы, но денежные средства на нём отсутствовали. В целях исполнения требований исполнительного документа судебные приставы вышли по месту нахождения товара предпринимательницы в ТЦ «Макси». В отделе был арестован весь ассортимент детской одежды — от футболок до курток.